MAZATLÁN._ Con el objetivo de expresar solidaridad al pueblo palestino ante el genocidio que esta sufriendo por parte del sunismo israelí, con la idea de denunciar la masacre que se esta cometiendo por los medios posibles, se constituyó el ‘Colectivo Mazatleco de Solidaridad con el Pueblo Palestino’.

“Esa es la idea, trabajar como un pequeño colectivo con la idea de que eso siga creciendo, porque partimos de la idea que la solidaridad es la ternura de los pueblos y que por lo tanto, para que haya solidaridad, tiene que haber tiene que haber conocimiento, porque no podemos solidarizarnos, no podemos amar lo que no conocemos”, expresó Miguel, miembro fundador del colectivo.

Hizo énfasis en cómo el sunismo israelí busca de manera muy enfática, apropiarse de las narrativas y asumir su propio discurso, incrementando toda su publicidad y su propaganda, hablando como Israel, cuando en realidad es tierra Palestina que fue usurpada al pueblo milenario de Palestina, pero que se hace pasar como Israel y todo esto es necesario ser difundido para que las personas respondan de manera solidaria y se unan al colectivo.