Construcción de puente al norte de Mazatlán arrancará hasta el 19 de agosto, precisa Alcaldesa

El 19 de agosto iniciará la construcción del Paso Superior en la Carretera Internacional México 15 y la Avenida Óscar Pérez Escobosa, pero a partir de este jueves se reduce a dos carriles la circulación vial en esa parte de la ciudad, informó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

”Es el Paso Superior sobre la Carretera México 15, ya estuvimos haciendo trabajos de supervisión con el ingeniero Lucas que viene por parte de la SICT (Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes), y bueno, decirles que este arranque de obra inicia el 19 de agosto, es una obra licitada por el Gobierno federal, gestionada por el Gobernador, el doctor Rubén Rocha Moya”, añadió.

”Es una inversión arriba de los 300 millones de pesos y pues que va a venir a beneficiar a la movilidad de Mazatlán, el puente medirá 270 metros de largo, tiene cuatro carriles el puente, 150 metros adicionales de largo por lado para transiciones, va contar con un nuevo alumbrado público, semáforos y desagüe pluvial, ha empezado a llegar en estos días la maquinaria, se están instalando todas las personas que van a estar involucradas en esta construcción del puente y a partir de hoy se reduce a dos carriles (la circulación)”.

Agregó que se está trabajando en el diseño de las rutas alternas para los automovilistas en conjunto con el Gobierno Federal para todas las etapas posteriores de la obra.

”En estos momentos hay compañeros de Protección Civil, de Implan, Secretario de Seguridad Pública Municipal, Ecología, en una mesa de trabajo junto con Bienestar y Gobierno Estatal y Federal para estudiar y dar a conocer más tarde cuáles serán las vías alternas y cómo se va estar reduciendo la circulación para que todos los mazatecos estén enterados y tomen sus precauciones”, continuó la Presidenta Municipal.

Subrayó que es importante que en dicha reunión participe la Dirección de Bienestar Social porque el personal de esa dependencia se despliega en las colonias aledañas para ver las necesidades que tiene la gente sobre dónde agarran sus camiones urbanos, en término de las molestias que la realización de esa obra va ocasionar y para estar muy pendientes y resolver cualquier necesidad que se tenga.

Palacios Domínguez expresó que ya le compete a los gobiernos estatal y federal dar la información sobre las especificaciones de esta obra como el tiempo de duración.

”Pero sí decirles que va ser un poco tardado, se trata de una construcción magna, se trata de una construcción que viene a facilitar la movilidad de los mazatlecos, estamos muy agradecidos con la gestión del doctor Rubén Rocha Moya que hizo ante nuestra Presidenta la doctora Claudia Sheinbaum y bueno, pues es una inversión muy importante que va a beneficiar a todas y a todos”, reiteró la Alcaldesa.