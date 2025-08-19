$!Constructores y desarrolladores inmobiliarios de Mazatlán firman acuerdo para mejorar sus negocios

Desarrolladores inmobiliarios y constructores se vinculan para elevar el nivel de negocios en Mazatlán. Este naciente vínculo fue signado a partir de la firma de un convenio que les permitirá a través de la capacitación en temas gerenciales, destacó el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción en la zona sur, Hugomar Peraza Ponce.

”Fíjate que tiene un beneficio muy alto, dado que la profesionalización de nuestras actividades te lleva a conquistar espacios importantes en un mercado muy competitivo. Porque en un modelo de negocio tiene que haber quien lo haga, a través de profesionistas, a través de vendedores o a través de operarios. La capacitación te eleva los niveles en el desarrollo de los negocios de las empresas”, aseguró. Agregó que a partir de este convenio de capacitación, donde CMIC aporta todos los instrumentos para que sea una capacitación curricular y que no quede nada más en un conocimiento, sino que quede avalado por un documento oficial registrado ante la Secretaría del Trabajo. Peraza Ponce resaltó que la cámara constructora ofrece un crecimiento sostenible con una experiencia de más de 40 años, a través de este convenio, previamente analizando las necesidades de cada empresa inmobiliaria.