Construirá Gobierno Federal nuevo centro penitenciario en Sinaloa tras hechos violentos en El Castillo

Con la finalidad de fortalecer el control penitenciario y contribuir a reducir la violencia, el Gobierno de México anunció la construcción se un nuevo centro penitenciario en Sinaloa con recursos federales, informó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.
Fue a través de una publicación en su cuenta de X, donde García Harfuch dio a conocer que por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se tiene contemplada la construcción de este nuevo centro de detención para la entidad.
El funcionario federal señaló que el nuevo complejo contará con infraestructura moderna y segura, con el propósito de fortalecer el control de los centros penitenciarios y contribuir a reducir la violencia en el estado.
“El Gobierno de México construirá, con recursos federales, un nuevo centro penitenciario en Sinaloa, moderno, seguro y con la infraestructura necesaria para fortalecer el control penitenciario y contribuir a reducir la violencia en el estado”, compartió.
García Harfuch indicó que, mientras se concreta el proyecto, el actual Centro Penitenciario de Mazatlán fue reforzado con elementos de la Guardia Nacional y personal del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, el Gobierno de México construirá, con recursos federales, un nuevo centro penitenciario en Sinaloa, moderno, seguro y con la infraestructura necesaria para fortalecer el control penitenciario y contribuir a reducir la violencia en el estado.Mientras se concreta este proyecto, el actual Centro Penitenciario de Mazatlán se encuentra reforzado con elementos de la Guardia Nacional, @GN_MEXICO_, y personal del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social, @PyRS_Mexico, dependiente de @SSPCMexico.Agradecemos a la gobernadora de Sinaloa, @GracielaDguezN, por su disposición para aportar los terrenos necesarios para hacer realidad este proyecto.— Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch)
October 10, 2026
Por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein, el Gobierno de México construirá, con recursos federales, un nuevo centro penitenciario en Sinaloa, moderno, seguro y con la infraestructura necesaria para fortalecer el control penitenciario y contribuir a reducir la violencia en el estado.Mientras se concreta este proyecto, el actual Centro Penitenciario de Mazatlán se encuentra reforzado con elementos de la Guardia Nacional, @GN_MEXICO_, y personal del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social, @PyRS_Mexico, dependiente de @SSPCMexico.Agradecemos a la gobernadora de Sinaloa, @GracielaDguezN, por su disposición para aportar los terrenos necesarios para hacer realidad este proyecto.
El anuncio se produce tras los hechos registrados esta semana en el Centro Penitenciario de El Castillo, en Mazatlán, donde el jueves 8 de octubre se reportó una riña que dejó un saldo de 10 personas muertas, entre ellas un niño de 2 años, y 17 lesionadas, donde a demás, a estos hechos se sumó el hallazgo de dos internos sin vida durante la mañana del viernes 9 de octubre.
En su mensaje, el secretario de Seguridad agradeció a la Gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, por su disposición para aportar los terrenos necesarios para concretar la construcción del nuevo centro penitenciario.
Sin embargo, hasta el momento, en el anuncio no se precisa en qué municipio del estado se construirá este nuevo centro penitenciario, la inversión estimada, la capacidad que tendrá el nuevo complejo ni los plazos previstos para iniciar y concluir las obras.
De esta forma, la construcción de un nuevo penal representaría una inversión federal en infraestructura penitenciaria para Sinaloa, aunque todavía falta que las autoridades den a conocer los detalles técnicos y operativos del proyecto.