Construirá Gobierno Federal nuevo centro penitenciario en Sinaloa tras hechos violentos en El Castillo

Con la finalidad de fortalecer el control penitenciario y contribuir a reducir la violencia, el Gobierno de México anunció la construcción se un nuevo centro penitenciario en Sinaloa con recursos federales, informó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

Fue a través de una publicación en su cuenta de X, donde García Harfuch dio a conocer que por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se tiene contemplada la construcción de este nuevo centro de detención para la entidad.

El funcionario federal señaló que el nuevo complejo contará con infraestructura moderna y segura, con el propósito de fortalecer el control de los centros penitenciarios y contribuir a reducir la violencia en el estado.

“El Gobierno de México construirá, con recursos federales, un nuevo centro penitenciario en Sinaloa, moderno, seguro y con la infraestructura necesaria para fortalecer el control penitenciario y contribuir a reducir la violencia en el estado”, compartió.

García Harfuch indicó que, mientras se concreta el proyecto, el actual Centro Penitenciario de Mazatlán fue reforzado con elementos de la Guardia Nacional y personal del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Reinserción Social, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.