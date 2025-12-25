$!Construyen barda en banqueta frente al mercado Pino Suárez, en el Centro de Mazatlán

Fuerte inconformidad genera la construcción en los últimos tres días de una barda de bloques de concreto sobre la banqueta de la Calle Leandro Valle, casi esquina con la Calle Benito Juárez, en el Centro de la Ciudad, porque estorba el paso de peatones y personas con sillas de ruedas. Aunque algunas personas mencionan que la obra la realiza personal del Gobierno del Estado y otros que es el Ayuntamiento de Mazatlán, en el sitio no hay alguna lona o indicativo sobre quién es el responsable de la misma ni de qué se trata, aunque comerciantes consultados dijeron que es para colocar los medidores de la luz eléctrica de los locales del Mercado Municipal “José María Pino Suárez”.

”Estorba demasiado, no nada más a mí, a toda la gente, era la pasada de la gente, a los discapacitados les está estorbando mucho”, dijo una de las personas consultadas en el lugar. ”Esto debe ir en otro lado, preferible que lo pongan donde va un carro, abajo de la banqueta, donde no estorbe, pero ahí es la pura pasada, haga de cuenta una barda, tapa la visibilidad”.

Otras personas consultadas expresaron que hace como una semana se registró un corto circuito en el área donde van los medidores de energía eléctrica al interior del Mercado Municipal en mención, lo que generó movilización de elementos de Bomberos y grupos de rescate, por ello en los siguientes días también se trató de construir una especie de barda en la banqueta sur, de la misma calle Leandro Valle, pero la misma gente la tiró porque estorbaba y ahí se encuentran los bloques con que se pretendía edificar, por ello ahora la construyen al otro extremo de la misma barda. Las personas consultadas reiteraron el llamado a que ese tipo de obras para el mercado las hagan al interior del mismo y no en donde estorben al paso de la gente y obstaculice la visibilidad hacia el mercado.