Construyen barda perimetral en Centro de Seguridad Ciudadana para resguardo de policías

En el Centro de Seguridad Ciudadana en este puerto se construye una barda perimetral para el resguardo de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en ese lugar, informó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“Solamente para agregar de lo que comentaba aquí el Secretario (de Seguridad Pública Municipal) del resguardo de los policías municipales, por supuesto que vamos a estar muy atentos a informarles que tenemos ahorita una obra que se está haciendo en la corporación, que se trata de una barda perimetral que va a estar apoyando la seguridad de los elementos dentro de la misma”, agregó Palacios Domínguez.

“Y estaremos muy pendientes de cada uno de ellos, de las necesidades que se tengan, hasta el momento como ya lo informó el Secretario, no hay ninguna amenaza a ninguno de ellos”.

Momentos antes, en la misma primera conferencia de prensa de la Vocería de Seguridad que puso en marcha este 3 de noviembre el Gobierno Municipal y que se realizará cada martes, se reportó como estable el estado de salud del policía municipal activo que fue herido a balazos en una pierna la tarde del lunes cuando iba llegando a su casa en la Colonia Valles del Ejido.

Ahí el titular de la SSPM, Gabino Ulises Jacobo Guerrero, manifestó que por la problemática de seguridad que se presente en Mazatlán hasta el momento no se tiene algún caso en que algún policía haya querido desertar o darse de baja de dicha corporación.

“Si los policías han pensado desertar o irse de la corporación hasta ahorita no tenemos ningún caso de esos, sí hemos tenido algunas agresiones a los policías, en lo que a mí respecta, al momento de preguntarles a los compañeros si han tenido alguna amenaza me han contestado que no, que desconocen y que no tienen ningún problema”, añadió Jacobo Guerrero.

“Entonces esos casos se están investigando por parte de las fiscalías, que viene siendo una carpeta de investigación, y realmente nosotros la responsabilidad que tenemos, yo como autoridad y representante de la corporación, pues es brindarle seguridad a esos elementos, darles la seguridad para ellos mismos reforzarlos, incluso tener el acercamiento con ellos en sus domicilios y estar pendiente de ellos para que no vuelva a ocurrir algún incidente de un agravio”.

Precisó que en casos muy especiales, cuando un elemento tiene una agresión, se le autoriza la portación de su arma para que tenga una defensa inmediata y se le realiza constante monitoreo por parte de sus demás compañeros de la corporación.

La construcción de una barda perimetral en el Centro de Seguridad Ciudadana, ubicado en la Colonia Huertos Familiares, y donde tiene sus instalaciones la SSPM, se anunció por primera vez semanas después de que la tarde noche del 27 de noviembre del 2025 fue lanzado un artefacto explosivo en el estacionamiento de ese inmueble, en el que resultaron dañados cuatro vehículos estacionados.