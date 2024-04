Son dos los sellos de suspensión y una notificación de visita de obra colocados en las láminas con las que cercaron la obra.

Esta notificación tiene fecha de visita del 27 de abril de 2024 con número 050154 en la que se detalla que no hay datos del nombre del propietario, también se indica que la dirección de obra es Avenida Manuel de Jesús Clouthier, sin número, entre Villa Verde y Libramiento 2.

También se indica que no hay datos del constructor ni del Director Responsable de Obra, no se indica qué tipo de obra es, que sí hay excavación, que la obra tiene avance por uso de retroexcavadora, que no existe permiso de construcción, no existe alineamiento.