MAZATLÁN._ El incendio forestal que permaneció activo por aproximadamente un mes en el Cerro de El Moral, al norte de Mazatlán, logró extinguirse, sin embargo arrasó con más de 185 hectáreas, aun cuando hace 15 días logró controlarse usando todos los recursos posibles necesarios para que no se siguiera expandiendo, informó el coordinador de Protección Civil Municipal, Eloy Ruiz Gastelum.

“Nosotros tuvimos oportunidad de estar ahí en repetidas ocasiones, se hicieron sobrevuelos con aviones no tripulados para ver las dimensiones y ver las capacidades del fuego y sobre todo las afectaciones que se habían suscitado como resultado de este incendio forestal, fueron más de 185 hectáreas afectadas según las posibilidades de lo que se pudo dar a cuantificar”, señaló el titular de Protección Civil en Mazatlán.

“Cuando nosotros tuvimos conocimiento del siniestro ese, ya tenía más de una semana y media o dos semanas de evolución, el control del fuego también se tardo un poco de dos semanas aproximadamente, entonces estamos hablando de un mes posiblemente, ya tiene un par de días”, mencionó.

Ruiz Gastelum dijo que dentro de lo positivo no hubo pérdidas humanas que lamentar y tampoco fauna afectada directamente por el fuego, ya que los animales inmediatamente cuando se percataron de que estaba sucediendo este incendio forestal, se refugiaron en las faldas del cerro poniéndose a salvo.

“En lo que respecta a fauna no tenemos conocimiento de algún animal que haya sido afectado o desplazado como tal con el fuego, en los caminos que pudimos recorrer o en las brechas que pudimos recorrer y en el control que se participó directamente en el control del fuego no vimos animales quemados, no vimos animales lesionados tampoco”, aclaró.