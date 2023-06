La guía también contiene información de cuáles son los efectos de dichas drogas, pero también se orienta para que los jóvenes se cuiden, porque hay dos situaciones, no siempre se decide consumir drogas, de pronto se ven envueltos en un ambiente donde no se dan cuenta que se está consumiendo drogas, por ello también de esa parte hay que platicar con los hijos y las hijas, continuó en el evento donde padres de familia agradecieron la prevención y también pidieron seguridad para que al salir de las escuelas no haya personas que les ofrezcan drogas.

Por su parte el Alcalde de Mazatlán recalcó que la estrategia que implementan el Presidente de la República a nivel nacional y el Gobernador del estado en Sinaloa tiene un sentido social muy fuerte porque se ha visto cómo ha ido creciendo de manera acelerada el consumo de la droga.

”Y hoy nos preguntamos por qué hay tanto robo, por qué hay tanto asalto, porque hay tanta agresión entre familiares, por qué hay conflictos dentro del núcleo familiar, por qué no entendemos a los jóvenes hoy el día, en gran medida tiene que ver con ésto, con el consumo excesivo, acelerado de las drogas, lo peor del caso es que no nos damos cuenta en qué momento iniciaron con eso, en qué momento entraron al consumo de las drogas”, recalcó González Zataráin.

”Y que hoy en día quiero decirles, no es como en aquellos años donde las drogas no eran tan agresivas y tenías margen para ir tratando a tu hijo, a tu hermano, a tu vecino, familiar, hoy, no, son tan agresivas que de pronto se convierten en algo irreversible, ya no tiene remedio, ya no hay vuelta atrás, los perdemos y no tienen salvación porque recaen, recaen y cada vez peor, cada vez peor y eso es lo que ha estado pasando”.Añadió que entre la mala actuación de la Policía, entre la falta de seguridad pública y el excesivo grado de consumidores de droga pues hacen más complicada la situación.

La directora del plantel ubicado en la Avenida Gabriel Leyva, Miriam Artemisa Ávalos Chavarín, recordó que el evento de este martes es para dar seguimiento a una estrategia que inició en este ciclo escolar con la Fundación Foden (Formación y Desarrollo de la Niñez, A. C) donde un grupo de psicólogos estuvieron mes tras mes apoyando, escuchando, dando pláticas a los alumnos y como plantel recibieron un diagnóstico de los jóvenes estudiantes en relación a su estado socioemocional.

“Dicha información fue dada a conocer a padres de familia y posterior a ello se lanza la estrategia “Si te drogas, te dañas, impulsada por nuestra Secretaria de Educación Pública aquí presente y llevada en esta institución por 21 profesores, entre ellos los que imparten Ciencias, Formación Cívica y Ética y tutores con gran éxito.”Semanalmente se trataron diferentes temas obteniendo productos diversos como carteles, trípticos y algunas normas alusivas al tema, productos de los que tenemos hoy algunas muestras”, continuó Ávalos Chavarín.

”Para nosotros como institución es muy importante que este tipo de estrategias se implementen en las escuelas y se les de seguimiento como se hace ahora, gracias en nombre de toda la comunidad escolar porque eso demuestra la preocupación de nuestras autoridades educativas por las niñas, niños y jóvenes sinaloenses”.

En tanto que la presidenta de la Sociedad de Padres y Madres de Familia del plantel, María del Rosario Sánchez Solís, dijo que se debe platicar con las y los hijos y ver si hay banderas en cuanto al consumo de tabaco, drogas y otras sustancias ya que este problema en la actualidad aumenta de manera considerable.

”Y que nosotros como padres debemos encargarnos también, no sólo la escuela, con quién te llevas, cómo estás, cómo te sientes, las emociones van ligadas a los vicios vanos, por qué, porque lo que no tengamos en casa lo vamos a buscar en alguna sustancia que los satisfaga”, continuó Sánchez Solís.

”La escuela fue invitada al Centro de Convenciones por la Fundación Foden y nos brindaron esta información, es una realidad el abuso de sustancias y que la base de la sociedad es la familia, si no hay familia no habrá personas con valores y futuros ciudadanos, nuevas generaciones, está en nosotros hacer esta modificación”.