$!Contadores del sur de Sinaloa reciben certificaciones y refrendan formación continua

“Para nosotros estos documentos son sumamente importantes, porque la norma de actualización académica implica haber cumplido con una puntuación acumulada que se obtiene mediante cursos, seminarios, diplomados y maestrías”, declaró.

Hernández Lizárraga señaló que el evento tuvo como objetivo entregar certificados de idoneidad, constancias de socio activo y acreditaciones de la Norma de Actualización Académica, documentos que avalan el compromiso de los contadores con la capacitación permanente.

Durante la ceremonia, el presidente de esta asociación, Guillermo Hernández Lizárraga, destacó la relevancia de este tipo de actividades para fortalecer la práctica contable en la región y garantizar que los profesionales se mantengan preparados ante los constantes cambios del entorno económico y fiscal.

MAZATLÁN._ El gremio contable del sur de Sinaloa refrendó su compromiso con la actualización profesional y la formación continua al celebrar la entrega de certificados de idoneidad y constancias a integrantes del Colegio de Profesionistas en Contaduría Pública del Sur de Sinaloa.

Asimismo, el dirigente comentó que la contaduría pública ha evolucionado y hoy exige conocimientos más amplios que van más allá del registro contable tradicional, sino más bien deben incluirse temas fiscales, financieros y la aplicación de las normas de información financiera.

Además, indicó que los avances tecnológicos y la digitalización de los procesos de fiscalización obligan a los profesionales a mantenerse a la vanguardia.

“Todo esto es muy cambiante y es importante estar actualizados ahora con todo el tema de la inteligencia artificial y con la fiscalización que realizan las autoridades mediante tecnología y plataformas”, expresó.

En este sentido, destacó que el colegio cuenta con un programa anual de capacitación que es impulsado por el consejo directivo y la Comisión de Norma de Actualización Académica, encargada de diseñar el plan de trabajo para asegurar que los agremiados se mantengan en constante formación.

Actualmente, el colegio cuenta con cerca de 240 socios, consolidándose como un espacio de desarrollo profesional para contadores del sur del estado.

Durante este evento, también se aprovechó para tomar protesta a 10 nuevos integrantes del colegio, lo que viene a fortalecer al organismo y demostrar el interés por integrarse a esta asociación por parte de nuevos profesionistas.

Finalmente, Hernández Lizárraga consideró que esta participación interdisciplinaria enriquece al gremio y contribuye a fortalecer el intercambio de conocimientos y experiencias entre profesionistas, lo que se traduce en un mejor servicio para la sociedad y el sector empresarial.