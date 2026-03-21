Contará Mazatlán con más de 2 mil 500 elementos de seguridad para el Operativo de Semana Santa 2026

Tras la última reunión que sostuvo en la Mesa regional de la Paz, la Alcaldesa Estrella Palacios informó que Mazatlán contará con más de 2 mil 500 elementos de seguridad para encargarse del Operativo de Semana Santa 2026, mismo que tendrá su banderazo local el próximo sábado 28 de marzo en el puerto.

Indicó que los trabajos de vigilancia y resguardo en el puerto serán implementados por la coordinación federal, estatal y municipal, haciendo énfasis en la zona rural como uno de los lugares donde habrá reforzamiento desde las carreteras. Por tal motivo, la Mesa de seguridad se hizo ayer en La Noria.

“Estuvimos analizando y revisando el Operativo de Seguridad para Semana Santa y Semana de la Moto. Aprovechamos para hablar también de la importancia que tiene la zona rural; ya que no solamente se contempla la zona costera y los atractivos turísticos, sino también en la zona rural, los ríos y las visitas que se puedan hacer a los pueblos que tienen vocación turística, como lo es La Noria, el Quelite, el Recodo, el Quemado, Puertas de Canoa”, dijo Palacios Domínguez.

“El Operativo de Seguridad de Semana Santa ya está listo. Van a participar más de 2 mil 500 elementos de los tres niveles de gobierno y tenemos una gran expectativa para que en estas próximas vacaciones a Mazatlán le vaya muy bien. Aquí en Mazatlán es el 28 de marzo el banderazo que haremos nosotros”.

Sobre una posible visita del Gobernador de Sinaloa para el banderazo en Mazatlán, la Presidenta mencionó que el propio Rubén Rocha Moya anunció un banderazo Estatal para los próximos días; aunque no se ha dado la sede para dicha evento. Sin embargo, se maneja que podría ser en Guasave.

PARTEN CON GRANDES EXPECTATIVAS PARA SEMANA SANTA

Asimismo, Palacios Domínguez señaló que la llegada de cruceros durante Semana Santa será otro aliciente importante para que la derrama económica que reciba el puerto crezca. A esto se suma la estimación de un 85 por ciento de ocupación hotelera para esas fechas.

“Comentarles que durante la Semana Santa tenemos una gran expectativa de más o menos 85 por ciento de ocupación hotelera, así como una derrama de más de Mil 300 millones de pesos. Y para la Semana de la Moto, de igual manera, estamos esperando 13 mil motociclistas con una derrama económica de 800 millones de pesos”.

“Durante esas dos semanas también vamos a recibir cruceros. En Semana Santa son cuatro cruceros que se van a recibir, y en Semana de Pascua son dos cruceros. Entonces son seis cruceros que también son 20 mil personas y son alrededor de 30 millones de pesos de derrame económica solamente del segmento de Cruceros”.