Contará Mazatlán con nuevo Centro Comunitario del Bienestar México Imparable, en Pradera Dorada

Con una inversión de cerca de 20 millones de pesos del Gobierno Federal, a partir de este año Mazatlán contará con un nuevo Centro Comunitario del Bienestar México Imparable, que estará ubicado en la zona de los fraccionamientos Pradera Dorada.

“Vamos a tener un nuevo Centro Comunitario del Bienestar que se llama México Imparable, éste gracias al apoyo de la Presidenta la doctora Claudia Sheinbaum, donde tiene un costo de 20 millones de pesos en total y va estar ubicado en Pradera Dorada”, informó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“Este Centro Comunitario de México Imparable va tener una cancha de fútbol de pasto sintético, un Centro Deportivo, un corredor para trotadores, un Centro Cultural y un Centro donde también se van a poder tomar talleres y cursos, además de contar con asesoría jurídica y psicológica, esto gracias a nuestra Presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum”.

Recordó que esta noticia se la dieron en la más reciente oportunidad que tuvo de ir a Palacio Nacional junto con otros alcaldes para que Mazatlán siga manteniéndose como territorio de paz.

“Y bueno, viene a sumar como parte de estos Centros Comunitarios que tenemos, va ser el más grande que tengamos el de México Imparable y estamos muy contentos porque ya se está iniciando con las licitaciones que corren por parte del Gobierno federal y que viene a sumar a Mazatlán y a convertirlo en un lugar que fomenta justamente el deporte, la cultura”, continuó la Presidenta Municipal ante personal de medios de comunicación este miércoles.

“Nosotros estamos dando toda la parte del diseño, porque son diseños que se hacen justamente de acuerdo al predio que se dona por parte del Ayuntamiento y decirles que vamos a tener un lugar donde las familias de las Praderas, que son alrededor de 18 mil personas que van a tener la oportunidad de verse beneficiado de este lugar México Imparable, Centro Comunitario del Bienestar”.

Precisó que ya se cuenta con el predio en donde será construido dicho Centro Comunitario, ya está a disposición con el Subsecretario Miguel Torruco, por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del que forma parte y le encantó el predio porque es un lugar que tiene 7 colonias que son muy importantes en Mazatlán.

“Y las personas que van a estar beneficiándose potencialmente de este lugar son muchísimas niñas, niños, jóvenes y adultos y que les va quedar muy cerquita de donde viven y lo más importante es que vamos a contar con muchos talleres y lugares para recreación, entonces esto es algo que les quería compartir, que ya es una realidad y que nos ayuden a decirle a la gente de Mazatlán que ya vamos a tener esto muy pronto”, reiteró Palacios Domínguez.

“Ya el ingeniero Martín Gallardo, que es el enlace con la SSPC va estar informando cuánto más sería, pero sería para este año”.