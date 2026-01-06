Contempla Alcaldesa de Mazatlán que Plan de Obras 2026 sea votado a finales de enero

Actualmente se trabaja en la elaboración del Plan de Obras 2026 para el Municipio de Mazatlán y se contempla que tras ser votado en el Cabildo a finales del presente mes ya se pueda comenzar, manifestó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“Para comenzar las obras de 2026 se hace el Plan de Obras, este se debe pasar por Cabildo, ahorita estamos en la construcción de este Plan y sería después votado, yo creo que para finales de enero ya lo podemos tener y ya podemos comenzar”, agregó Palacios Domínguez en entrevista con personal de medios de comunicación este martes.

Añadió que para el presente año se tuvo un incremento de 54 millones de pesos más con relación a los 336 millones de pesos que se aprobaron en el 2025 para 137 obras, aunque se cerró el año con 171 obras realizadas.

También dio a conocer que la mañana de este 6 de enero estuvo supervisando obras públicas importantes que se tienen en la ciudad, una de ellas es el Colector Jabalíes donde se invierten 14 millones de pesos, es un tramo que se está haciendo de manera tripartita con ayuda del Gobierno del Estado y de la Federación.

Además se tiene otro tramo en el Fraccionamiento Villa Verde, en donde se invierten 7 millones de pesos, por lo que en total se destinan para esas obras 22 millones de pesos para dos colectores que son muy importantes y que van a beneficiar a muchas personas.

“Tan sólo el de Jabalíes beneficia a alrededor de 50 mil personas, ahorita fui a supervisar la obra, lleva un 88 por ciento de avance y también ahí enseguida, en la Avenida Insurgentes se está haciendo del otro lado de la calle el reencarpetado, que es otra parte de obras importantes que tenemos ahorita por concluir en este mes”, recordó la Presidenta Municipal.

“Son 22 tramos de calles que se están reencarpetando totalmente y esto fue una inversión de 24 millones de pesos, tenemos un 20 por ciento de avance, ya se reencarpetó lo que es la Avenida Juan Pablo II, se reencarpetó también ahorita la Insurgentes, la México 68 y posteriormente vamos a pasar a la Juárez y los otros tramos que ustedes ya conocen que tenemos en este plan de reencarpetados de 22 tramos, esto es para mejorar la movilidad en las calles de Mazatlán, ya era necesario porque estaban muy deterioradas las avenidas que les estoy mencionando”.

Precisó que en el 2026 se está arrancando muy bien el año, se entregaron obras públicas que estaban por pendientes, el lunes fue en las calles Tomás Alba Edison e Isaac Newton, en la Colonia Progreso, además se han estado entregando obras públicas que son muy importantes para los mazatlecos.

“El 2025 nos propusimos 137 obras y terminamos el año con 171 obras públicas, entonces este 2026 pinta muy bien gracias a que ya se aprobó el Presupuesto de Egresos 2026, vamos a tener 34 millones de pesos más en obras públicas para este año”, subrayó Palacios Domínguez.

“Entonces estoy segura que vamos a ejecutarlas de manera eficiente, de la mejor manera, con obras de calidad y beneficiando a las y los mazatlecos y vamos a poder avanzar en este programa que se llama Mazatlán en Marcha donde estamos buscando tener calles dignas y de la mejor calidad para los mazatlecos”.

También reiteró que de los proyectos estratégicos especiales que se tienen para el 2026 es el Relleno Sanitario y el otro es el nuevo Panteón Municipal para el cual se están etiquetando recursos en el Presupuesto de Egresos del presente año y ya se está trabajando en todo lo que tiene que ver con los estudios y los proyectos de viabilidad para poder llevarlos a cabo.

“Entonces en cuanto tengamos noticias se las vamos a dar a conocer porque este 2026 queremos avanzar con proyectos que son muy importantes para los mazatlecos y también considerando que nos quedan dos años de gobierno de su servidora y queremos justamente poner al centro las necesidades de los mazatlecos y poder seguir avanzando con nuestro Plan de Desarrollo Municipal”, subrayó Palacios Domínguez.