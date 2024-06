Se contempla “echar la casa por la ventana” el próximo 15 de septiembre en la celebración del tradicional Grito de Inicio de la Independencia de México, pero aún no se ha definido el elenco artístico que se presentará, manifestó el Alcalde Édgar González Zataráin.

“Estamos preparando lo del 15 de septiembre, le encargué que hiciera una propuesta (al director del Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán) y vamos a ver qué propuesta se puede armar”, añadió.

“Eso esperamos (echar la casa por la ventana), haber si se logra, queremos, haber si podemos lograrlo, (se tratará) de toda la festividad que le corresponde a él la parte cultural, porque ésto implica a más personas”.

Sin embargo, no aceptó decir qué electo artístico le gustaría que se tuviera esa noche, pero dijo que se busca que sea algo que al pueblo le atraiga y le divierta y sobre todo que es una tradición, una festividad importante.

“Recuerden que nosotros buscamos que tampoco nos cueste tanto, siempre andamos viendo cómo hacer algo bien, que no se nos salga de control el tema presupuestal, porque nos tocó bailar con la más fea, hubiéramos querido tener menores artistas en Carnaval, en eventos en muchos lugares, el asunto era eso o atender la demanda urgente de los problemas de la ciudad, entonces yo siempre lo he repetido, a mí me encanta tener pues obviamente una festividad grandiosa, sin embargo, también tenemos que equilibrar”, continuó el Alcalde.

“Y digo me tocó bailar con la más fea porque hubo tiempos de bonanzas en donde se pudieron dar ese lujo, descuidaron incluso la ciudad por hacer eso, entonces hoy en día nosotros equilibramos ahí, ahí la llevamos bien evaluándose, estos meses van a ser muy importante para que se note el control, muchos detalles, ustedes se fijan la parte del embellecimiento muy rápido que traemos en las avenidas no solamente con la iluminación sino con todo lo que tiene que ver con los jardines”.

Precisó que se está trabajando en el embellecimiento en las avenidas Ejército Mexicano, Reforma, Santa Rosa, lo mismo en la Avenida Manuel J. Clouhtier donde ya se empezó a cambiar el alumbrado, a fortalecer la jardinería, en el Libramiento Luis Donaldo Colosio ya se está trabajando con el alumbrado y luego vendrá la jardinería.

“Van a empezar a ver ahora si ya más el aspecto estético, hemos atendido lo que tiene que ver con los problemas urgentes y estamos también en el tema estético, vamos a seguir comprando vehículos recolectores de basura”, continuó el Presidente Municipal.

El próximo 15 de septiembre se celebra el 214 aniversario del grito de inicio de la Guerra de Independencia de México.