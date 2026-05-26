Contempla CFE inversiones importantes en subestaciones y alumbrado con cableado subterráneo en Mazatlán

La Comisión Federal de Electricidad contempla realizar inversiones millonarias en Mazatlán para introducir cableado subterráneo e instalación de nuevas subestaciones para brindar mejor servicio a nuevos asentamientos humanos, manifestó el secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez.

“Nos hemos reunido ya desde hace días porque en este año van a tener una serie de inversiones que tienen que ver con subterráneo, cambiar cableado, con el asunto de ampliaciones de subestaciones, entonces nos hemos estado reuniendo constantemente con ellos por todas las especificaciones”, añadió Ríos Pérez en entrevista con personal de medios de comunicación tras reunirse este martes con personal de la CFE en el Palacio Municipal.

“Entonces esta fue una reunión más donde decimos nosotros que todos los proyectos que tengan, que nos van a estar pasando que los esté revisando Implan (Instituto Municipal de Planeación), que los esté revisando Planeación, que los esté revisando Protección Civil para que sean de la mejor forma apegados a norma”.

Precisó que la CFE aún está verificando el sitio donde contempla instalar subestaciones eléctricas, pero tiene que ser todo apegado a las normas cuidando distancias o todo lo concerniente.

“Y también hay una inversión fuerte que viene, que es la que más nos tiene por la logística de la ciudad que va atravesar casi toda la (Avenida) Ejército Mexicano de los subterráneos, van a hacer cambios de cables, pero es un asunto que va llevar mucho tiempo por las vialidades cuando lo estén haciendo”, continuó en la entrevista.

“En términos generales, estamos en pláticas, esta es como la cuarta reunión que tenemos de diferentes medidas, esta es la segunda en concreto también que hemos reunido a todo el personal para que estén atentos y estén compartiendo, para que no se suelte ningún tipo de permiso, que se vaya hacer algo sin que cumpla con todas las reglas”.

Sin embargo, manifestó que aún no conoce el monto de la inversión que hará la CFE, ya que son diferentes proyectos, todavía no les informan de manera específica todo, pero es una inversión millonaria.

“Lo que sí es que tienen la preocupación de lo que ha estado ocurriendo en Mazatlán por la ampliación que hubo de vivienda, de todo, que hay muchos lugares que muestran una deficiencia en el servicio que termina en los apagones y todo, y que precisamente es lo que están viendo desde la Ciudad de México, Hermosillo, planteando esas inversiones para lograr establecer que ya se vayan los apagones”, reiteró el Secretario del Ayuntamiento de Mazatlán.

Dijo que la CFE busca cómo brindar un mejor suministro de energía eléctrica en zonas de 10 a 15 colonias y una de esas alternativas es la instalación de nuevas subestaciones eléctricas en la parte norte de la ciudad donde se han estado creando nuevas colonias y fraccionamientos.