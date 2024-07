Además de la sede en la avenida Zaragoza, en el Centro de la Ciudad, la Cruz Roja Mexicana Delegación Mazatlán atiende las emergencias desde sus bases en el Infonavit Playas y la Marina, y contempla a largo plazo instalar una base en Villa Unión, pero por el momento no se cuenta con los recursos para esto último.

“Ahorita tenemos dos bases, una en la Marina y otra en el Infonavit Playas, en teoría ahí deberíamos de tener de manera permanente por lo menos una ambulancia, la gente pasa y dice es que yo nunca veo la ambulancia ahí, no las ven porque la ambulancia constantemente está saliendo a servicios, quisimos tener una en La Marina porque precisamente aquella parte de la ciudad estaba muy desprotegida”, dijo la directora administrativa, Elizabeth Sánchez Carrillo.

“La idea es tener por lo menos unas dos ambulancias en cada base, pero volvemos a lo mismo, no tenemos suficientes paramédicos, paramédicos que formamos afortunadamente para ellos, desafortunadamente para nosotros pues se van a trabajar a otras instituciones, porque sí cada año estamos sacando paramédicos, ojalá que todos se quedaran, y la idea a un largo plazo pudiera ser en Villa Unión tener alguna (base), porque ahí si no tenemos absolutamente nada”.

Agregó que mientras tanto las ambulancias que se tienen en los diferentes puntos se mueven y se intenta cubrir un buen porcentaje de los servicios de la Ciudad, Cruz Roja, cubre el mayor porcentaje de los mismos, sin embargo, no puede cubrirlos al 100 por ciento, pero existen otras corporaciones que apoyan.

Para instalar una base en Villa Unión depende de que se cuente con los recursos para ello, continuó, pero es un proyecto para largo plazo, todavía no se tiene nada en concreto.

“Los recursos, ya parece cantaleta, pero ustedes ya lo saben, cada vez es más difícil conseguirlos, en la colecta la gente cada vez dona menos, nosotros tenemos colecta gracias principalmente a los empresarios y la ayuda que se nos da por medio de catastro, pero de ahí en fuera no tenemos una partida presupuestal por parte del Gobierno, sin embargo, hemos buscado mejorar nuestras instalaciones, ustedes ven hay muchas mejoras, de hace unos 7 años a la fecha hay mejoras, en adquisición de unidades mínimo hemos estado adquiriendo dos ambulancias por año”, continuó.

También dijo que con el crecimiento de la ciudad y del tráfico vehicular se complica más el tiempo de llegada a los servicios, sobre todo que no hay una cultura vial, la gente escucha la ambulancia y no se hacen a un lado y se han tenido algunos accidentes precisamente por eso, pues a las personas no les interesa si es la ambulancia y a Tránsito tampoco le interesa si una ambulancia es la que chocó, se tiene el trato igual que a cualquier ciudadano,

El Coordinador de Socorros de dicha Delegación, Abimelec Gómez Sánchez, precisó que los tiempos de respuesta son no mayores a 15 minutos dependiendo del punto de la ciudad y si la ambulancia del punto está disponible, que no esté atendiendo otra emergencia, pero el operador va consciente de que debe de respetar todas las reglas de Tránsito como cualquier conductor de otro vehículo, la ley no les exime de alguna responsabilidad en caso de un accidente.

“Sin embargo, al llevar códigos y sirena invitamos a la ciudadanía a cedernos el paso ya que vamos a atender una emergencia y no duden que cuando va con sirena y con códigos la ambulancia es porque realmente va a una emergencia, ya que todas nuestras unidades están monitoreadas las 24 horas por un localizador GPS donde sabemos del tiempo y forma en donde está cada una de nuestras unidades”, continuó.

Ante el reciente ataque a una ambulancia que transportaba a una persona herida de Tamazula, Durango, a Culiacán, Sinaloa, donde hombres armados remataron al herido e hirieron a un paramédico, dijo que en el caso de Mazatlán no se ha tenido ningún conflicto o este tipo de situaciones, sin embargo, el Acceso Seguro de Cruz Roja Mexicana les hace una invitación a los paramédicos a cuidarse, a portar completamente los uniformes, los emblemas y respetar cualquier clase social, religiosa y atender a cualquier individuo sin distinción.

“No somos parte del conflicto, sin embargo, atendemos sin algún beneficio individual, sino simplemente por ayudar a esa persona que está en riesgo”, continuó.

También expresó que en Mazatlán todo se hace con la mayor seguridad, sin embargo, muchas veces Seguridad Pública ayuda a resguardar el área en lo que los paramédicos atienden a los lesionados y eso se hace por seguridad del personal y la seguridad misma del paciente.