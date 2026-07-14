Contempla Implan poner en marcha un Visor Urbano en el tema inmobiliario: Alcaldesa

El Instituto Municipal de Planeación contempla poner en marcha un Visor Urbano en el tema inmobiliario, faltan datos y detalles de informática para que inicie operaciones y es mejor que un micrositio principalmente para quien quiera invertir en este municipio, manifestó la Alcaldesa provisional, Minerva Osuna Zavala.

“Yo la verdad que le voy más al Visor Urbano que ya está trabajando Implan y de hecho me dijo la doctora Lety Alvarado que ya está por sacarlo, nada más le faltan unos datos y una cuestión de software, pero los visores urbanos en las grandes metrópolis son muy necesarios porque los inversionistas llegan y desde donde están ellos trabajando pueden consultarlo por medio del Internet”, agregó Osuna Zavala.

“Entonces ellos bajan el mapa de la ciudad, en este caso yo he consultado mucho el de Guadalajara, le da un click al predio y baja inmediatamente toda la información y eso la verdad es muy bueno porque el inversionista se da cuenta si puede invertir o no en esos espacios, en esos terrenos”.

Así lo manifestó la Presidenta Municipal provisional ante la recomendación reciente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de que el Gobierno de Mazatlán habilite un micrositio para transparentar a la población toda la información relacionada con el tema inmobiliario y de la construcción en este municipio.

“Es cuestión de platicar con ella (con la integrante del CPC, Raquel Zapién) y exponerle yo también mi punto de vista porque como arquitecta y urbanista yo le puedo demostrar a ella que en estas metrópolis ha tenido mucho éxito el Visor Urbano, los visores urbanos son para que usted tenga un mejor entendimiento de lo que hay en la ciudad”, continuó Osuna Zavala en entrevista con personal de medios de comunicación.

“Por ejemplo en Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, que son los que yo he manejado, el de Guadalajara, por ejemplo, usted entra al mapa, es un mapa grande, usted entra a una página, Visor Urbano GDL, entra y usted le da un click a un terreno, un predio y ahí está toda la información, uso de suelo, densidades, ...toda esa información está ahí, entonces yo la verdad lo veo bastante bueno para sobre todo la gente que quiere invertir en Mazatlán”.

Expresó que la semana pasada tuvo una plática con la directora del Implan, Leticia Alvarado, quien le dijo que ya estaba muy pronto el Visor Urbano de Mazatlán para ponerlo en marcha, que ya nada más le faltaban unos detalles de cuestión informática y ya pronto se vería en marcha.

“Yo como urbanista la verdad sí lo veo mejor (el Visor Urbano que un micrositio), además es muy práctico porque se puede imprimir toda esa información, no nada más se ve, se puede imprimir también”, reiteró la Alcaldesa provisional.

El pasado 3 de junio integrantes del CPC denunciaron públicamente que el Ayuntamiento de Mazatlán promueve a través de su micrositio de Inversión Inmobiliaria Segura desarrollos inmobiliarios que no cuentan con la totalidad de los trámites y autorizaciones requeridas por la legislación vigente, situación que genera riesgos en materia de transparencia y rendición de cuentas.

Propuso que el Municipio publique de manera proactiva, actualizada y georeferenciada todas las licencias de construcción y los cambios de uso de suelo autorizados dentro del territorio municipal.

Además, propuso la creación de un micrositio especializado para la administración territorial del sitio Ramsar Santuario Playa Tortuguera El Verde Camacho, un humedal de importancia internacional que actualmente enfrenta una creciente presión por nuevas inversiones inmobiliarias y turísticas en la zona norte de Mazatlán.