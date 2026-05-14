Contemplan $20 millones para compra de terreno para relleno sanitario de Mazatlán: Alcaldesa

Se tienen destinados cerca de 20 millones de pesos para la compra de un terreno para la construcción de un Relleno Sanitario y falta determinar cuál de las opciones que se analizan cumple con los requisitos para tal fin, manifestó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“Se están haciendo ya análisis de diversos predios que tenemos aquí en Mazatlán para poderse llevar a cabo (la construcción de dicho Relleno Sanitario), en Mazatlán tenemos destinado en Cabildo un monto de alrededor de 20 millones de pesos para hacer la compra de un terreno si así fuera necesario”, añadió.

Agregó que en Mazatlán nunca se ha tenido un Relleno Sanitario y eso es un problema que se tiene muy añejo, ha habido administraciones anteriores que han intentado hacerlo y no se ha podido lograr y en su administración se está haciendo todo lo posible por concretar este proyecto.

“Estamos haciendo todo lo posible y haciendo gestión para que se lleve a cabo durante mi administración, todavía me queda un año y medio, entonces hemos estado en contacto con el Gobierno del Estado para poder dar con el predio, que cumpla la norma sobre todo y poder también gestionar el recurso que sea necesario para poder hacer este tan anhelado proyecto que tenemos todos los mazatlecos”, reiteró.

Recordó que en el espacio del Basurón Municipal se está haciendo todo lo que marca un Juez de Distrito y se han hecho las inmediaciones ecológicas en las celdas que dicha autoridad judicial ha marcado y han estado enviando todos los reportes necesarios para que el Juez tenga todas las evidencias de que se ha estado trabajando al respecto.

“Agradezco enormemente al Departamento de Servicios Públicos, a la arquitecta Carla Camacho; al director de Obras Públicas, Martín Gallardo; a la directora de Ecología, Érika García, quienes han estado muy atentos a este tema, también estamos en pláticas con Profepa y con Semarnat porque en esta mesa de trabajo que se tiene hacemos el análisis de el mejor lugar que vamos a socializarlo una vez que ya se tenga aprobado por los tres niveles de gobierno para poderlo dar a conocer”, expresó Palacios Domínguez.