MAZATLÁN._ Se contemplan implementar acciones para prevenir más accidentes de motocicletas en la ciudad como el que ocurrió el jueves en la Avenida de las Torres, en el cruce de la calle Santa Laura, en el fraccionamiento María Antonieta, donde falleció una persona, manifestó el secretario de Seguridad Pública Municipal, Jaime Othoniel Barrón Valdez.

“Es una situación que se presenta también, ayer desafortunadamente fue un deceso ahí por las Torres, vamos a estar muy atentos en ese punto porque hemos tenido dos o tres eventos, tenemos unos elementos de Tránsito muy cerca, a la otra cuadra, pero ahí es donde se desvían y hemos tenido algunas afectaciones, vamos a buscar la forma de poner algo, ya sea un elemento u otras situaciones, ya que lo determine el comandante Camacho (Jorge Sergio Camacho Torres, subdirector de la Policía de Tránsito Municipal) para ver cómo le hacemos y evitar que se esté presentando eso”, añadió Barrón Valdez.

“Es muy corto el camino como para que estén sucediendo ese tipo de eventos, entonces también la sociedad hay que poner un poco de consciencia los motociclistas y que sean muy responsables en el uso de ese vehículo, al final de cuentas es mortal, un error es mortal ahí”.

Por ello pidió a los motociclistas moderar la velocidad, utilizar artículos de protección como el casco de seguridad, y sin quitarle responsabilidad a los conductores de vehículos grandes desde lejos se puede dar uno cuenta que se van a meter ese tipo de unidades, por lo que sin quitarle la importancia a los decesos el personal de la Policía de Tránsito Municipal va atender esa parte de ese punto donde se han tenido algunos eventos o accidentes con motocicletas y vehículos.

En tanto que el Alcalde Édgar González Zataráin dijo que en la Avenida de las Torres se contempla instalar reductores de velocidad en varios puntos y , si le alcanza el tiempo a la actual administración municipal, se quiere reducir unas glorietas, pues tiene un cruce peligroso con la avenida Múnich y se quiere hacer ahí un trabajo para prevenir accidentes, lleva reductores de velocidad.

En el tramo de terracería entre las avenidas Múnich y Santa Rosa, en la parte donde está libre, ya que en otra le sale un dueño, se va poner asfalto con apoyo del Gobernador y del Secretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado.

“Ese lo van a asfaltar una sola ala, por qué, porque la otra está posesionada por un particular, ha tenido disposición, mucha, lo que pasa es que no tiene acreditada la propiedad, entonces el Municipio no puede pagar algo que no se acredita”, reiteró el Alcalde sobre este tramo que se utiliza actualmente como ruta alterna al tramo del Libramiento Luis Donaldo Colosio donde actualmente se construye el puente a desnivel en esa vialidad sobre la avenida Múnich.

SE REABRIRÁ TRAMO DE AVENIDA INSURGENTES YA REHABILITADO

El tramo ya rehabilitado de la avenida Insurgentes se tiene que reabrir a la circulación vehicular, no nada más las entrecalles, se va verificar si hay alguna indicación por alguna colocación de algo, pero lo que se vaya terminando se va reabrir, dijo el Alcalde Édgar González Zataráin.

“No se va inaugurar, esta se va ir abriendo conforme se (vaya terminando la rehabilitación), al menos que el Gobernador diga, es un asunto del Gobernador, es una obra de él, pero en lo particular para mí lo que me dijo hace tiempo (es) no entretengan a la gente, a los comerciantes, vayan abriendo conforme se vaya haciendo la obra”, continuó.

Dio a conocer que se contempla la rehabilitación del cruce entre las avenidas Insurgentes y de Américas, que va llevar una semana o 10 días, se tiene que hacer con rapidez y con concreto acelerante de secado rápido.

“Va empezar el lunes 22 de julio a partir de las 8:00 de la mañana, ya se han estado haciendo los anuncios, y con ese cruce y el último tramo que va hasta la calle 13 de Abril ya se concluye ese tramo”, continuó.

Reiteró que la parte que ya vaya quedando rehabilitada se tiene que reabrir a la circulación vehicular, no nada más las entrecalles como actualmente en algunos puntos.