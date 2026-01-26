$!Continúa acumulación de basura, baches e invasión en el Estero del Infiernillo en Mazatlán

La acumulación de basura en los laterales del puente de la avenida Río Piaxtla continúa siendo un problema persistente y longevo en Mazatlán, una situación que afecta directamente al medio ambiente en esta zona de la ciudad, a pesar de las constantes jornadas de limpieza que se realizan en el Estero del Infiernillo. En un recorrido de Noroeste por el lugar, se pudo constatar que la vialidad también comienza a presentar pequeños baches sobre la superficie del suelo. Aunque no son de gran tamaño, sí cuentan con una profundidad considerable, lo que podría representar un riesgo para automovilistas y motociclistas que circulan a exceso de velocidad por el área.











Estos desperfectos se localizan casi al final del puente, antes de llegar a la avenida Juan Pablo II, generando un desnivel en el pavimento que obliga a los conductores a extremar precauciones. Además, los baches dejan al descubierto las múltiples ocasiones en las que esta vialidad ha sido reencarpetada a lo largo de los años. En cuanto al problema de la basura, los laterales del puente albergan una gran cantidad de desechos arrojados por personas sin conciencia ambiental. Entre los residuos se observan botellas de plástico, muebles abandonados, neumáticos y otros desperdicios que se encuentran peligrosamente cerca de las aguas del estero.









