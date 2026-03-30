$!Continúa búsqueda de los otros tres trabajadores atrapados en mina Santa Fe, en Rosario

Después del rescate del primer minero, continúan los trabajos para localizar y rescatar a los otros tres trabajadores de la mina Santa Fe, en la zona serrana de Rosario. Fue durante la madrugada de este 30 de marzo cuando fue rescatado el primero de los cuatro trabajadores que quedaron atrapados al interior de la mina tras un derrame de jales o residuos mineros desde cerca de las 14:30 horas del pasado miércoles.

Se trata de José Alejandro Cástulo Colín, de 44 años, de Angangueo, Michoacán, quien fue trasladado en un helicóptero de la Secretaría de Marina al Hospital General de Mazatlán. ”Salió por su propio pie, estaba deshidratado”, comentó personal de la Cruz Roja Mexicana Delegación Mazatlán, que participa en el operativo coordinado de rescate.