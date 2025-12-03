$!Continúa Catedral Basílica de Mazatlán sus festejos patronales con nueva peregrinación

En busca de seguir honrando a la Virgen de la Inmaculada Concepción, presbíteros y fieles de la Catedral Basílica de Mazatlán continuaron los festejos a su patrona con una nueva peregrinación por las calles del Centro. Esto como parte del novenario que recorre la semana hasta llegar al próximo 8 de diciembre.

Encabezados por los Padres, Adán Pasos, Armando Durán y Rafael Martínez, los devotos acompañaron a la Inmaculada en un recorrido espiritual por el Parque Zaragoza, las calles Guillermo Nelson, Mariano Escobedo, Ángel Flores y 21 de Marzo, hasta llegar a la Catedral para un santa eucaristía.

Durante el recorrido se hicieron presentes las alabanzas y oraciones para honrar a la patrona de los mazatlecos. Esta fue la tercera peregrinación que se realiza en la semana en honor a la Inmaculada Concepción, mismas que van a continuar hasta el sábado, con la última marcha, así como un pastoral juvenil.

Al finalizar la peregrinación, se llevó a cabo la misa de miércoles a cargo del Padre Rafael Martínez, director espiritual de Cáritas, en la que se honró a San Francisco Javier en su día y se pidió por la paz y bienestar del estado. Dicha misa también estuvo dirigida por otras ocho parroquias como parte de los festejos.