$!Continúa delimitación de vialidades previo al inicio de construcción de puente al norte de Mazatlán

A pocos días de que arranque de forma oficial la construcción del nuevo puente sobre la carretera Internacional México 15 y Libramiento Óscar Pérez Escobosa, trabajadores de la constructora encargada de la obra continúan a toda velocidad con los trabajos de delimitación de carriles y medidas de la zona. Tras el cierre de vialidades del jueves por la tarde noche, este viernes la delimitación con vallas de seguridad siguió extendiéndose tanto de norte a sur como de sur a norte; mientras que es el personal de Tránsito Municipal quien se encarga de comandar el flujo de automóviles para evitar embotellamientos.

Cabe recordar que estas vallas de color naranja colocadas ayer, ya se extienden desde la Central de Abastos y Club deportivo Muralla hasta la altura de un motel, rumbo al norte. Además, se pudo ver como los topógrafos se encargan de la medición y representación gráfica de la superficie terrestre del lugar. También se pudieron observar desde temprano a varios tráileres con diferentes materiales, los cuales se esperan sean sigan llegando a la zona para desmontar en próximas horas. Se prevé que el próximo martes 19 de agosto se lleve a cabo el inicio de la construcción en todo el carril. Por su parte, los carros y motocicletas tuvieron que maniobrar su rumbo de manera distinta debido a la delimitación de carriles, lo cual provocó que el tráfico se alargara varios metros al sur (hasta el Club Muralla) cuando el semáforo se pone en rojo; ésto tal y como pasó en su momento en el paseo vehicular de Libramiento Colosio.

Se delimitó un carril de cada lado, por lo que los conductores han tenido que tomar rutas alternas como la calle San Rafael en el Ejido Venadillo, la avenida Libramiento 3 y la Avenida Cristóbal Colón. Ante esto, se espera que dicha zonas también presenten algunos problemas de tráfico a horas picos del día como las 8:00 y las 18:00 horas.