$!Continúa demolición de bardas en antigua tienda del Issste en Mazatlán

Con el objetivo de prevenir riesgos para los vecinos, el Gobierno de Mazatlán continúa con la demolición de una barda perimetral en las antiguas instalaciones de la tienda del Issste, ubicadas en la colonia Tierra y Libertad. Los trabajos, a cargo del personal de Obras Públicas, iniciaron desde el pasado miércoles y para este viernes ya presentan un avance significativo, luego de que la estructura fuera considerada en pésimas condiciones y representara un peligro latente para quienes transitan por la zona.

El deterioro del inmueble, sumado a la preocupación manifestada hace una semana por docentes del Jardín de Niños Bertha Von Gloumer, obligó la intervención del Gobierno Municipal, quienes pusieron manos a la obra por la seguridad de alumnos y personal educativo. Durante las labores, se ha retirado parte de la barda que colinda directamente con el kinder, disminuyendo el riesgo de que escombros puedan caer sobre estudiantes o maestros durante el horario de clases. Como medida preventiva, el plantel optó por suspender actividades de manera temporal mientras se desarrollan los trabajos.

De acuerdo con trabajadores en el sitio, la demolición contempla aproximadamente 87 metros cuadrados de estructura, equivalentes a dos segmentos de la barda frontal. Para ello, se utiliza maquinaria pesada, además de contar con la supervisión de Protección Civil, quienes vigilan que las maniobras se realicen de manera segura.

De igual modo, las autoridades municipales también han exhortado a los habitantes de la Colonia Tierra y Libertad a tomar precauciones durante el proceso, especialmente a quienes circulan o acuden a los comercios cercanos de la zona. Vecinos del sector señalaron que sería conveniente derribar por completo el inmueble abandonado, al considerarlo un nido de inseguridad.