Continúa Ecología recibiendo entre 20 y 30 denuncias semanales por maltrato animal

Como una cuestión que se ha vuelto recurrente, la Dirección de Ecología y Medio Ambiente de Mazatlán, sigue recibiendo entre 20 y 30 denuncias cada semana por presunto maltrato animal, siendo el abandono y las malas condiciones en las que viven las mascotas las principales causas de los reportes ciudadanos.

La directora de Ecología, Erika García Campos, señaló que aunque no cuenta con una cifra total de expedientes acumulados durante la actual administración, aseguró que todas las denuncias son atendidas y priorizadas de acuerdo con la gravedad de cada caso.

“En la semana entre 20 y 30 denuncias, obviamente unas más, unas menos. En lo que va de la administración son ya varias que ahorita no recuerdo. Pero créeme que todas las denuncias que nos envían son atendidas; algunas obviamente con más urgencia dependiendo de cómo se ve el caso”, expresó García Campos.

Explicó que, una vez recibida la denuncia, personal de Ecología analiza la situación y posteriormente realiza visitas al domicilio para verificar las condiciones en las que se encuentra el animal y dialogar con sus propietarios, dando además un seguimiento constante a cada caso revisado.

“Lo que nosotros hacemos también es darle un seguimiento a estas denuncias; por ejemplo, si vemos que son maltratos porque están en malas condiciones los perritos, vamos frecuentemente con visitas hasta que vemos que la mascota está en mejor estado y que se encuentre bien”.

“También hacemos una carta responsiva con él, ya que no es solo hablar y hablar, sino que con la carta le decimos qué es lo que puede pasar si siguen en malas condiciones su perro, lo que sería ya cuestión de multas”.

Destacó que el objetivo principal no es retirar a las mascotas de los hogares, sino fomentar la tenencia responsable y generar conciencia entre los propietarios. Esto debido a que en ocasiones los ciudadanos solicitan que la autoridad se lleve a los animales, lo cual no siempre es posible.

“La idea de hacer estas visitas con la gente es que nosotros tratamos de hacer responsable a los dueños. Porque imagínate, vamos y nos dicen, llévense al perro. Entonces, ¿cuántos perros no tenemos aquí en Mazatlán? Sería muy fácil llevárnoslos, pero ¿en dónde los vamos a meter? Es complicado”, manifestó.

Asimismo, la funcionaria hizo un llamado a la población para que las denuncias no se limiten a publicaciones en redes sociales, ya que estas generalmente carecen de la información necesaria para iniciar un procedimiento formal. Por tanto, exhortó a los ciudadanos a reportar los casos directamente al 072, número de Atención Ciudadana.

“Creo que también es importante que nos ayuden a hacer las denuncias directamente al 072, porque si nosotros apelamos a la buena voluntad del ciudadano de denunciar, no se va a hacer algo concreto. La idea es que si saben de algún animalito que está en malas condiciones, nos ayuden a hacer esa denuncia para que nosotros podamos darle seguimiento y que no sea solo a través de redes sociales”.