$!Continúa fuga de drenaje que contamina desde hace una semana el Estero del Yugo

A una semana de haber reportado una presunta fuga de drenaje sobre la calle Del Yugo, vecinos señalaron que el escurrimiento continúa llegando al estero del mismo nombre sin trabajos de reparación o contención, manteniéndolo contaminado. Así lo dio a conocer Roberto González, vecino del sector de Cerritos, donde ocurre esta problemática, quien señaló que el problema ya fue reportado a distintas dependencias municipales. Sin embargo, aseguró que hasta el momento ninguna autoridad ha acudido a reparar la posible falla ni a contener la descarga.







“Ya tiene una semana este problema y la sustancia sigue sin venir, este estero está cada vez más contaminado. Es una tristeza ver este panorama en una ciudad que supuestamente vive del turismo”, expresó. González manifestó su preocupación por las posibles afectaciones a la fauna y al equilibrio del ecosistema, especialmente si el agua contaminada se desplaza hacia otras áreas debido al movimiento natural de las mareas o a las lluvias. El vecino consideró que la situación también representa un deterioro para la imagen de Mazatlán como destino turístico, pues los malos olores y el color verdoso que presenta el estero, generan desagrado tanto para locales como visitantes.







“Esto es delicadísimo para un lugar turístico. Sería un atraso muy grande para Mazatlán si no tomamos en serio este problema”, comentó. Reporte continúa sin ser atendido El vecino explicó que acudió inicialmente a la Dirección de Obras Públicas para reportar el escurrimiento localizado sobre la calle Del Yugo, pero en esa dependencia le indicaron que el asunto correspondía a la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán. Posteriormente presentó el reporte ante Jumapam, donde, de acuerdo con su testimonio, le informaron que el problema debía ser atendido por otra área al encontrarse sobre la vía pública.





“En Obras Públicas me dijeron que era problema de Jumapam, fui a Jumapam y me dijeron que, por estar en la calle, era problema de otra área. Así nos traen”, expresó. González aseguró que también se comunicaron con la Dirección de Ecología, cuyos representantes señalaron que tomarían muestras para conocer el tipo y nivel de contaminación. No obstante, afirmó que no han recibido información sobre los resultados de algún análisis ni sobre una fecha para comenzar con los trabajos de reparación y saneamiento.





Temen que contaminación llegue a otras zonas El ciudadano explicó que el Estero del Yugo forma parte de un sistema natural en el que el agua entra y sale debido al movimiento de las mareas. Ante ello, advirtió que el escurrimiento podría extenderse y ocasionar una afectación mayor. “Es un sistema natural que se vacía, el agua entra y sale con las mareas. Cuando baja, queda un vaso de apenas 10 o 15 centímetros de profundidad”, comentó. También alertó que una lluvia intensa o la apertura de la boca del estero podrían provocar que el agua contaminada se desplace antes de que las autoridades realicen labores de contención. “Si llueve o se abre la boca, el daño ya estará hecho. Es lamentable que no se hayan tomado cartas en el asunto, porque esto podría haberse resuelto desde la semana pasada”, señaló.



