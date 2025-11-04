$!Continúa Infonavit Jabalíes con problemas de fugas de aguas negras y fétidos olores

Vecinos del Infonavit Jabalíes siguen viviendo entre olores fétidos, contaminación y riesgo sanitario, debido a las persistentes fugas de aguas negras que desde hace semanas invaden varias calles del asentamiento, sin que hasta el momento las autoridades hayan dado una solución definitiva. La problemática más reciente se localiza a un costado de la Carretera Internacional, justo frente a una tienda de autoservicio, donde desde hace casi un mes se registra una fuga de drenaje por la que corren grandes cantidades de aguas residuales y unos olores que afectan la comodidad de los vecinos. La fuga ha convertido el área en una zona insalubre y riesgosa para quienes transitan por el lugar. La fuga proviene de un tubo de desagüe ubicado en plena banqueta, el cual vecinos han tenido que improvisadamente tapar con una tabla de madera para permitir el paso de peatones y evitar salpicaduras. Las aguas negras continúan fluyendo por toda la vialidad, formando extensos encharcamientos que ya han atraído insectos y alimañas.

Al mismo tiempo que están escurrriendo hasta el canal pluvial contiguo, aumentando la contaminación en el área y generando preocupación ante posibles problemas de salud. Los residentes del sector señalan que han realizado múltiples reportes a Jumapam, pero la paramunicipal les ha respondido que no cuentan con presupuesto para renovar las tuberías. Ante la falta de atención gubernamental, algunos habitantes han tenido que aportar de su propio bolsillo para reparar tramos dañados del drenaje. ”Esta fuga la tenemos desde hace ya más de 20 días, pero las de otros andadores ya tienen más de dos meses, hasta un mes, y lo único que nos dicen es que está en proceso. Una vez vino un ingeniero y nos dijo que se tenía que cambiar toda la tubería porque estaba obsoleta, pero cada vez que llueve se hace un tapón que viene caminando y origina el problema”, contó Norma Bojórquez, vecina de la colonia. “Está es una zona en la que vive mucha gente mayor aquí y por aquí también es el cruce de los niños para ir la escuela; entonces, muchos ya están enfermos de la garganta por los malos olores. Nos la pasamos encerrados y con los abanicos para que la peste salga hacia la calle también, pero aún así no es suficiente”.