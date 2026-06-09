$!Continúa mar de fondo en Mazatlán y podría extenderse hasta el fin de semana

Continúa registrándose el fenómeno de mar de fondo en las playas de Mazatlán, el cual podría extenderse hasta el fin de semana, situación que ha obligado a reforzar las recomendaciones preventivas para quienes visitan las playas, particularmente por el incremento del oleaje y la presencia de quemadores. De acuerdo con información compartida por salvavidas, olas de mayor intensidad de lo habitual continúan llegando a la costa del puerto, las cuales generan condiciones adversas como corrientes más fuertes que pueden representar un riesgo para quienes acuden a las playas con fines recreativos.

Por tal motivo, se hizo un llamado a residentes y turistas para respetar la señalización y atender las recomendaciones de seguridad en las playas y así evitar poner en riesgo a los bañistas.

Los rescatistas señalaron que el mar de fondo es un fenómeno que se caracteriza por la llegada de oleaje generado por tormentas o sistemas meteorológicos lejanos, lo que provoca que las olas alcancen mayor altura y energía al llegar a la costa, aun cuando las condiciones climáticas locales parezcan favorables. Ante esta situación, los elementos de salvamento han mantenido recorridos de vigilancia en distintos puntos de la zona turística y áreas de playa frecuentadas por familias, con el objetivo de brindar orientación a los bañistas y actuar oportunamente en caso de alguna emergencia.

Además del incremento en el oleaje, los salvavidas informaron que durante los últimos días también se ha observado la presencia de quemadores en distintos sectores de la costa, aunque la cantidad detectada ha disminuido en comparación con jornadas anteriores, advirtieron que estos organismos marinos continúan representando un riesgo para quienes ingresan al agua. Por ello, recomendaron a los visitantes mantenerse atentos a la señalización colocada en las playas, respetar las indicaciones del personal de rescate y evitar alejarse demasiado de la orilla, especialmente en zonas donde se detecten corrientes de retorno o condiciones adversas provocadas por el mar de fondo. Asimismo, exhortaron a padres de familia a mantener una vigilancia permanente sobre menores de edad y a no perder de vista a personas adultas mayores que ingresen al mar, ya que las corrientes pueden cambiar repentinamente y dificultar el regreso a la playa.