$!Continúa módulo de Bomberos Mazatlán atendiendo casos de picaduras de quemadores

Luego de los múltiples casos de picaduras de quemadores que se presentaron ayer en el puerto, este sábado los paramédicos de Bomberos Mazatlán continuaron atendiendo a varios bañistas que fueron alcanzados por estos animales acuáticos en la zona de Playa Norte y el Monumento al Pescador. Saúl Robles, comandante de los Bomberos, indicó que hasta las 13:00 horas del sábado, ya se habían atendido 10 casos de picaduras de “aguamalas”, lo que aumentaba el número de atenciones realizadas a más de 80 desde que inició el operativo de Semana Santa en Mazatlán.





“Hasta ahorita ya llevan 10 personas que vienen con picaduras de quemadores en esta área, pero hemos atendido más de 70 desde antier, más lo que se está atendiendo hoy. Ayer en una sola atención, estamos hablando de una hora, estuvimos trabajando con 35 personas en este lugar y cuatro de ellos tuvieron que ser trasladados para mayor atención”, dijo Robles Chávez. Señaló que se sigue dando la indicación a los visitantes de no adentrarse al mar cuando surjan muchos casos de picaduras; sin embargo, no todos siguen la recomendación ni hacen caso a lo banderines blancos que alertan sobre la presencia del animal. En tanto, señaló la peculiaridad de que tantos casos se presenten en un mismo sitio.



