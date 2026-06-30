$!Continúa paro indefinido de trabajadores de la UAS en Mazatlán; exigen pago de salarios y prestaciones

Por segundo día consecutivo, trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa de las áreas administrativas, académicas y jubilados, mantuvieron el paro indefinido de labores en Mazatlán y el resto del Estado, demandando el pago de la quincena pendiente y varias prestaciones contractuales.
Desde temprana hora, el personal de la UAS volvió a concentrarse en las instalaciones universitarias con lonas y pancartas para reiterar su exigencia de que el Gobierno federal autorice un apoyo extraordinario, que a su vez permita cubrir los adeudos con la comunidad universitaria.
Diana Patricia Camargo Saracho, secretaria de Prestaciones Sociales de la UAS en la zona sur, señaló que hasta el momento, el movimiento continúa a la espera de resultados positivos tras las gestiones que autoridades de la Universidad realizan en la Ciudad de México.
“Estamos en este segundo día de paro indefinido, esperando buenas noticias en las gestiones en la Ciudad de México. En estos momentos seguimos esperando que el Gobierno federal nos autorice un apoyo extraordinario para cubrir lo más esencial para nosotros, que es el salario y algunas prestaciones contractuales”, expresó Camargo Saracho.
“Actualmente estamos pendientes con el salario, que es lo más primordial, entre muchas prestaciones contractuales como es el seguro de vida y otros apoyos que genera el contrato. Es la quincena actual la que se nos debe”, añadió.
Con respecto al diálogo entre los trabajadores y las autoridades universitarias, la maestra comentó que sí ha existido comunicación y acercamientos; sin embargo, aún no se ha alcanzado una solución que pueda garantizar el cumplimiento de los pagos pendientes.
“Tuvimos información al respecto, ha habido un acercamiento bastante bueno, pero aún no se llega todavía a una solución definitiva que realmente nos apoye en todo lo que tenemos pendiente. Entonces, dejar claro que el paro va a continuar hasta que de alguna manera nos apoyen en lo más esencial que necesitamos”.
Asimismo, hizo un llamado a las autoridades federales para que atiendan la situación financiera que enfrenta la Universidad y reactiven los apoyos extraordinarios destinados a la institución, tal y como se hizo durante semestres anteriores.
“Queremos que nos tomen en cuenta, que se reactiven esos pagos extraordinarios que mucha falta nos hacen a toda la comunidad universitaria. Somos en total 173 unidades académicas en todo el estado; aquí en la zona sur somos 26, entonces estamos esperando que volteen a vernos y que nos apoyen”.
Destacó además que la respuesta de los trabajadores en Mazatlán ha sido favorable, ya que el movimiento se mantiene unido gracias a la participación de personal activo y jubilado, quienes reiteraron que el paro continuará hasta que exista una solución para el pago de salarios y prestaciones adeudadas.