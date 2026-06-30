$!Continúa paro indefinido de trabajadores de la UAS en Mazatlán; exigen pago de salarios y prestaciones

Por segundo día consecutivo, trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa de las áreas administrativas, académicas y jubilados, mantuvieron el paro indefinido de labores en Mazatlán y el resto del Estado, demandando el pago de la quincena pendiente y varias prestaciones contractuales.

Desde temprana hora, el personal de la UAS volvió a concentrarse en las instalaciones universitarias con lonas y pancartas para reiterar su exigencia de que el Gobierno federal autorice un apoyo extraordinario, que a su vez permita cubrir los adeudos con la comunidad universitaria.

Diana Patricia Camargo Saracho, secretaria de Prestaciones Sociales de la UAS en la zona sur, señaló que hasta el momento, el movimiento continúa a la espera de resultados positivos tras las gestiones que autoridades de la Universidad realizan en la Ciudad de México.

“Estamos en este segundo día de paro indefinido, esperando buenas noticias en las gestiones en la Ciudad de México. En estos momentos seguimos esperando que el Gobierno federal nos autorice un apoyo extraordinario para cubrir lo más esencial para nosotros, que es el salario y algunas prestaciones contractuales”, expresó Camargo Saracho.