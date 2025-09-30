$!Continúa problema de basura en el fraccionamiento El Toro, en Mazatlán

A pesar de que el personal del Ayuntamiento había realizado una brigada de limpieza hace unas semanas, la calle Fermín Espinoza del fraccionamiento El Toro sigue presentando varias zonas plagadas de basura abandonada por los mismos vecinos; además de escombros y grietas en las banquetas.
Varios montones de desechos y bolsas de basura siguen acumulándose en el estacionamiento de los departamentos, los cuales generan malos olores y atrae insectos a la zona; esto ante la falta de contenedores, pero también de conciencia ambiental por parte de la gente.
En un nuevo recorrido realizado esta mañana por Noroeste, se pudo ver como los vecinos de El Toro siguen sacando su basura todos los días, a pesar que la gente de Aseo Urbano y Parques y Jardines les encomendó solo hacerlo cuando pase el camión recolector a sus colonias.
Pese a que ya se levantó el árbol que había sido denunciado por los mismos colonos, la limpieza en las calles del fraccionamiento no parece durar mucho, pues aún sobresale las montañas de basura en cada esquina, así como pozos en las vialidades, los cuales pueden ser peligroso para los conductores que transitan la zona.
Por otro lado, el parque recreativo ubicado a un costado de los departamentos también muestra carencias y falta de mantenimiento en su interior. El lugar luce lleno de ramas y maleza crecida por las últimas lluvias, además de tener varios charcos en los que también flotan botellas y otros desperdicios.
En tanto, la cancha de basquetbol se observa con varios charcos y con el piso a desnivel debido a las inundaciones del pasado. Mientras que algunas partes del enrejado están rotas y presentan huecos por donde pasan la gente. Cabe recordar que este lugar es usado por chicos y grandes para realizar deporte y actividades físicas.