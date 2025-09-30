$!Continúa problema de basura en el fraccionamiento El Toro, en Mazatlán

A pesar de que el personal del Ayuntamiento había realizado una brigada de limpieza hace unas semanas, la calle Fermín Espinoza del fraccionamiento El Toro sigue presentando varias zonas plagadas de basura abandonada por los mismos vecinos; además de escombros y grietas en las banquetas. Varios montones de desechos y bolsas de basura siguen acumulándose en el estacionamiento de los departamentos, los cuales generan malos olores y atrae insectos a la zona; esto ante la falta de contenedores, pero también de conciencia ambiental por parte de la gente.











En un nuevo recorrido realizado esta mañana por Noroeste, se pudo ver como los vecinos de El Toro siguen sacando su basura todos los días, a pesar que la gente de Aseo Urbano y Parques y Jardines les encomendó solo hacerlo cuando pase el camión recolector a sus colonias. Pese a que ya se levantó el árbol que había sido denunciado por los mismos colonos, la limpieza en las calles del fraccionamiento no parece durar mucho, pues aún sobresale las montañas de basura en cada esquina, así como pozos en las vialidades, los cuales pueden ser peligroso para los conductores que transitan la zona.









