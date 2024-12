$!Continúa Protección Civil con campaña para concientizar el uso de pirotecnia

MAZATLÁN._ Con una demostración de los riesgos que pueden generar la pirotecnia en menores, la Coordinación Municipal de Protección Civil llevó a cabo detonaciones de cohetes ante los medios de comunicación, con el objetivo de hacer un llamado a no usar estos artefactos.

“El llamado que hacemos es a la ciudadanía, para que no se consuma la pirotecnia, no le compremos este tipo de artefactos a nuestros hijos, ya que es el gran peligro que corren ellos al manipularlos. Y como se dieron cuenta, los de trueno son los más peligrosos”, comentó Osuna Tirado.

“Hacemos el llamado a la población en general a que no lo use, a que festeje sin usar pólvora. Y obviamente el llamado enérgico a los padres y familias que nos ayuden a que no le compren este tipo de artefactos a los menores, porque todo producto que se maneje con pólvora es considerado riesgoso para el manejo de ellos”.

El Coordinador de Protección Civil informó también que en todo el estado se han registrado 10 personas lesionadas por pirotecnia durante esta temporada navideña, por lo que el operativo de seguridad continúa para detectar a estos vendedores de pólvora se ha intensificado.