Continúa Protección Civil con recorridos para detectar pirotecnia ilegal en Mazatlán; aún sin decomisos

MAZATLÁN._ Ante el gran riesgo que puede representar la pirotecnia en esta temporada navideña, la Coordinación de Protección Civil continúa realizando recorridos por mercados y tianguis locales para detectar la venta ilegal de estos artículos; sin embargo, aún no se ha logrado algún decomiso de estos artículos.

Lo anterior fue confirmado por el titular de la PC, Óscar Osuna, quien agregó que siguen buscando los lugares que comercializan artefactos con pólvora. Mientras que lanza un llamado a la población para continuar denunciando estás prácticas ilegales.

“Hemos hecho recorridos en los mercados municipales, en los tianguis, en coordinación con la Oficina Mayor, pero al momento no hemos detectado lo que es la venta al público. Obviamente han caído reportes a través del 911, se han atendido, hemos ido a las colonias y no hemos ubicado las partes donde se estaban comercializando este tipo de artefactos”, declaró Osuna Tirado.

“Por eso es muy importante que la gente siga haciendo la denuncia a través del 911 y nosotros estaremos haciendo lo que viene siendo el despliegue precisamente para trabajar este tipo de cuestiones”.

Reconoció que son las colonias populares de donde más reportes de venta ilegal tienen hoy en día, por lo que también advierte a quien haga estas ventas acerca del peligro que pueden generar, principalmente a los niños, quienes son los más vulnerables y pueden sufrir accidentes.

“Se han dado en las colonias populares, para lo que es Flores Magón, Rincón de Urías, que es donde se han generado los reportes y obviamente estamos atendiendo. Hacemos el llamado a las personas que tienen almacenado este tipo de artefactos, a que no lo hagan porque van a podrían ocasionar un accidente por una manipulación de pólvora que no están capacitados”.

“Los productos con pólvora no están permitidos porque les puede llegar a los niños. Obviamente es importante que la gente sepa que el manejo de pólvora con los niños puede causar daños considerables, tanto físicos que pueden ser irreversibles, como también en casos que terminan por ser fallecimiento”.

Reiteró que toda la pirotecnia de trueno está totalmente prohibida, así como la venta al público en la ciudad; aunque deja claro que hay una pirotecnia de luces que puede ser manejada por profesionales. Mientras que para locales establecidos, es la Secretaría de la Defensa la que otorga un permiso a los dueños.

“Hay un permiso que otorga lo que es la Secretaría de la Defensa Nacional, para el manejo y uso de pirotecnia artística, donde ya ellos están establecidos, traen un permiso, nosotros otorgamos una anuencia para ver el tema de responsabilidades y ya se puede hacer la quema de pirotecnia, que es lo que hacen en las bodas, en los 15 años y eventos de ocasiones especiales”.