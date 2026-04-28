Continúa Vialidad y Transporte con operativos para mejorar el servicio urbano en Mazatlán

Con el objetivo de mejorar el servicio y las condiciones de las unidades de trabajo, la dirección de Vialidad y Transporte de Mazatlán continúa realizando un operativo de revisiones y chequeos al servicio Urbano de la ciudad, el cual ha provocado la multa y retiro de vehículos en las últimas semanas.

Juan de Dios Mendoza López, delegado de Vialidad Municipal, explicó que los operativos están provocando que la Alianza de Camiones Urbanos de Mazatlán haga una buena rehabilitación a sus unidades, ya que las principales multas vienen detalles como los espejos, asientos y otros aspectos en mal estado.

”Estamos con operativos sorpresa; el día de ayer se retiraron dos camiones del servicio urbano, a los cuales tienen que hacerles algunas adecuaciones como cristales rotos, asientos en mal estado y en los estribos. Tenemos las dos unidades resguardadas, y para el viernes vamos a tener un balance de todas las unidades que ya debieron haber sido rehabilitadas”, dijo Mendoza López.

”Creo que la Alianza ha estado muy activa en este sentido y tiene muchos carros de ellos reparando diferentes talleres, como en aspectos de carrocería, de pintura, de cristalería, de tapicería y vamos bien bien. El día de ayer, dos unidades del transporte urbano se sacaron del servicio para que fueran rehabilitadas”.

Mencionó que sí ha habido algunas denuncias por parte de la población sobre el mal servicio o carencias en el transporte público, por lo que se han encomendado a reforzar las revisiones en todo momento. Incluso, se pudo detectar y suspender a un conductor que se encontraba en estado de intoxicación al manejar.

”Nosotros recibimos denuncias de los ciudadanos a través del WhatsApp, y todo lo que vemos en las redes sociales también lo acatamos. En el caso de la música alta, hace tiempo les envié un audio a todos diciéndoles que sobre un operativo por parte de los tribunales para multarlos y solo así le bajaron; ya han estado más tranquilos”.

”También, a un conductor que no podemos decir de qué agrupación es, lo sorprendimos en mal estado con pasaje a bordo. Le mandamos a hacer el antidoping de forma inmediata y salió contaminado. Entonces, esa persona fue suspendida por tiempo indefinido y como atenuante para poder participar nuevamente en el transporte de Mazatlán, requiere asistir por lo menos seis meses a un centro de rehabilitación”.

Explicó que han sido muy insistentes con las empresas camioneras para la creación de un programa de rehabilitación que ayude a destacar unidades en mal estado.

En tanto, reiteró su compromiso por continuar trabajando para que se cumplan la ley y las normas establecidas en el reglamento.

”En el caso de los caminos urbanos, nosotros le hemos pedido con insistencia, que nos hagan un programa de rehabilitación de unidades para saber cuántas unidades van a estar rehabilitando por semana. Nosotros calculamos que tienen como un 20 por ciento de unidades que requieren rehabilitación y esperemos que en menos de los 30 días ya estén concluidas”.

”Nosotros estamos poniendo todo de nuestra parte. A veces pensamos que cualquier rato nos van a correr porque estamos pisando muchos callos, pero si nos corren por hacer nuestro trabajo, pues bienvenida sea la renuncia. Nosotros no nos detenemos ante nada ni nadie y tratamos de hacer cumplir la ley cuando creemos que algo es injusto”.

Mendoza López indicó que también se está llevando a cabo un operativo en la zona rural para regular el uso y manejo de carros volteo con la empresas certificadas, ya que estas se han quejado de que algunos particulares laboran en las sindicatura sin tener las consecuencias necesarias.

”También se han realizado operativos en la zona rural relativo a los carros de volteo que tenemos. Existe una alianza de transporte de carga de la CTM y de la CNOP que de manera constante reclama su derecho contemplado en la ley, en el sentido de que todos los fletes son exclusivamente de los camiones concesionados”.

”Existen algunas empresas y algunos particulares que también tienen sus unidades de transporte, pero no tienen la concesión. Y el día de ayer se detuvieron dos unidades que no cuentan con dicha concesión. Entonces, ellos pagan la multa y se retiran, pero se les conmina a que tramiten el permiso correspondiente”.