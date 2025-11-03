$!Continúan altas temperaturas en Mazatlán; inicia la semana con sensación térmica de 37 grados centígrados

A causa de una nula nubosidad en los cielos, el día se mantuvo soleado y por momentos con un ambiente sofocante, el cual se debió a al porcentaje promedio de 76 por ciento en la humedad del aire; mismo que provocó una mayor transpiración en los ciudadanos.

MAZATLÁN._ A pesar de haber entrado ya al mes de noviembre, la fuerte ola de calor y los intensos rayos del sol no dieron tregua al puerto de Mazatlán este lunes, que se enfrentó a una temperatura de 32 grados centígrados, pero con una sensación térmica de hasta 37 grados.

Por su parte, los vientos apenas alcanzaron una velocidad máxima de 10 kilómetros por hora, lo que ocasionó un día con pocas ráfagas a lo largo del día. Mientras que el nivel del oleaje no pasó de 1.0 metros de altura máxima y 0.7 metros de mínima, permitiendo que los bañistas pudieran acceder al mar sin peligro.

Debido a estas condiciones climatológicas, no se vio a tantas personas transitar el malecón de Mazatlán después de las 9:00 horas; mientras que la mayoría de personas optó por el uso de sombreros y paraguas de camino a su trabajo o escuelas durante la mañana.

Se espera que durante esta semana permanezcan los cielos de soleados a mayormente soleados en Mazatlán, con las temperaturas oscilando entre los 29 y 31 grados centígrados. Al mismo tiempo que el porcentaje de humedad podría aumentar hasta 78; principalmente durante la mañana y noche.