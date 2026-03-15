$!Continúan bajas las ventas de pescado en el embarcadero de la Isla de la Piedra

Sin grandes ventas de producto marino continúan los pescadores y comerciantes del embarcadero de la Isla de la Piedra en medio de la temporada de la Cuaresma, donde aún continúan ofreciendo diferentes especímenes con la esperanza de levantar la producción antes de Semana Santa. Ernesto González Cambero, presidente de la Sociedad Cooperativa Embarcadero de la Isla de la Piedra, mencionó que la semana pasada hubo un pequeño repunte por el Día de la Mujer, lo cual es certeza de poder incrementar la demanda hasta el 60 por ciento en los últimos días de Cuaresma.

“Hemos tenido una baja venta, pero gracias a Dios que la semana pasada que fue domingo, Día de la Mujer, pues realmente tuvimos una venta más elevadita. No digo que mucho, pero gracias a esa gente que vinieron y visitaron aquí en este mercado que realmente es donde se encuentra el pescado más fresco, mejor calidad y con precio económico, salió el producto”, comentó González Cambero. “En los referente a los días santos, pues hemos tenido un porcentaje muy bajo a comparación de otros años de la pandemia. Pero realmente vamos a esperar por el último día de la Cuaresma porque se espera una racha de 60, 70 hasta 80 por ciento, o incluso podría ser un 100 si nos va mejor”.

Indicó que las bajas ventas de producto o poca afluencia de compradores es una situación que están pasando actualmente diferentes sectores del puerto, por lo que hace un llamado a las autoridades a poner especial atención en el trato a los visitantes, quienes son los que mueven la economía de la ciudad. “Es como para todos porque realmente no solo nosotros hemos tenido esta situación económica, sino toda la población, tanto hoteleros, restauranteros y otros sectores. Esperemos que nos repute un poquito más. Ya esta semana estuvimos ventas más elevados a comparación de las semanas anteriores, pero vamos a llegar a un 60-70 por ciento ahora el último día. “Al Gobernador y a la Presidenta Municipal de aquí, Estrellita, decirles que pongan atención a los visitantes que vienen a este puerto. La gente viene a la playa, viene a gozar, viene a disfrutar; entonces hay que darle una mejor atención como se merece. Y agradecer a toda la población, a todos los restauranteros, hoteleros que tienen un buen comportamiento con la poca gente que viene y nos visita”.