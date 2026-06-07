$!Continúan colectivos de madres buscadoras con una intensa jornada de boteo en Mazatlán

Este domingo, integrantes de los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas continuaron con una intensa jornada de boteo sobre el Malecón de Mazatlán, con el objetivo de recaudar recursos que les permitan sostener sus labores de rastreo y localización de sus seres queridos. Los colectivos ‘Por las Voces Sin Justicia’ y ‘Tesoros Perdidos, Hasta Encontrarlos A.C.’ se instalaron frente a las Letras de Mazatlán, donde colocaron mantas con fotografías de personas desaparecidas y se acercaron a los automovilistas para solicitar apoyo económico, además de explicar a la gente la problemática que enfrentan actualmente.









Las madres buscadoras explicaron que los recursos obtenidos mediante estas actividades son destinados a la compra de víveres, agua, combustible para los vehículos que utilizan en las búsquedas, así como herramientas y equipo de trabajo indispensables para sus recorridos en campo.









Durante la jornada, los colectivos reiteraron sus señalamientos por la falta de apoyo de la Comisión Estatal de Búsqueda y manifestaron su inconformidad con la actuación de su titular, Karina Márquez, al considerar que no existe la colaboración necesaria para atender las necesidades de quienes realizan las búsquedas de manera independiente. A pesar de ello, destacaron que la respuesta de la ciudadanía ha sido favorable. Señalan que muchas personas se han acercado para brindar aportaciones y expresar palabras de solidaridad, lo que las motivó a ampliar el alcance de la actividad sobre la Avenida del Mar para llegar a más conductores y transeúntes.







