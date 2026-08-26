$!Continúan detenidos los trabajos de reparación de socavón en Malecón de Mazatlán

A poco más de dos meses de que se detectó un socavón de cerca de 70 metros de longitud en el malecón, entre las avenidas del Mar y de los Deportes, los trabajos para reparar el hundimiento están detenidos.

Fue el 23 de junio pasado cuando se detectó que por el fuerte oleaje generado por el mar de fondo colapsó parte del muro de contención y el pavimento de la banqueta en esa parte del malecón de Mazatlán.

En los siguientes días se realizaron estudios de mecánica de suelo para elaborar el proyecto de reparación y determinar los materiales a utilizar, así como el costo y tiempo de rehabilitación de esa parte del paseo costero.

El pasado 31 de julio el director de Obras Públicas Municipales, Martín Gallardo Noriega, manifestó que ya fueron entregados los resultados de los estudios de mecánica de suelo y se estima que la reparación del tramo en mención del malecón tendrá un costo de entre 5 a 9 millones de ésos, pues se necesita la colocación de pilotes y el material adecuado para esta obra.