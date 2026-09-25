Continúan dos personas delicadas tras ataque en restaurante de Culiacán: Gobernadora

Dos de las personas hospitalizadas por el ataque ocurrido el jueves en un restaurante de Culiacán se encuentran delicadas de salud, informó la Gobernadora Graciela Domínguez Nava, quien agregó que la agresión dejó a una persona fallecida, mientras que otras más afectadas fueron dadas de alta, de acuerdo con el reporte recibido.

Al ser consultada este viernes, después de participar en la Mesa de Seguridad y Construcción de Paz realizada en Mazatlán, Domínguez Nava lamentó lo sucedido y señaló que las autoridades revisaron el caso durante la reunión.

Asimismo, indicó que, según la información recibida hasta ese momento, dos de los pacientes permanecían hospitalizados en condición delicada, aunque no precisó cuántas personas resultaron lesionadas en total ni cuántas habían sido dadas de alta.

“Lamentamos enormemente la situación que se presentó ayer en Culiacán. Nos han reportado que hay dos personas que están un poquito delicadas, de las que fueron hospitalizadas; otras ya salieron ayer mismo y lamentablemente falleció una persona”, comentó.

La Gobernadora dijo que el ataque fue abordado en la Mesa de Seguridad y confió en que se refuercen las acciones para evitar que se repita un hecho de esta naturaleza, sin detallar qué medidas se acordaron a partir de la revisión del caso.

En lo que respecta a que si la agresión estaba dirigida contra un cantante que resultó afectado, respondió que no tenía información para confirmarlo, señalando que esa parte del caso corresponde a las investigaciones de las fiscalías federal y estatal.

“Información de esa naturaleza no tenemos. Cada una de las instituciones que hace su trabajo, en este caso Fiscalía Federal y Estatal, está atendiendo esa parte”, declaró.

Hasta el momento, Domínguez Nava no dio a conocer avances de la investigación ni precisó las acciones de seguridad que se tomarán tras la revisión del caso, por lo que el móvil de la agresión y la identidad de la persona fallecida permanecen sin esclarecer.