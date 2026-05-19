Continúan en aumento muertes por accidentes de tránsito en Mazatlán

Con un índice que marcha directo a superar las cifras del año pasado, continúan en aumento las muertes por accidentes de tránsito en el puerto de Mazatlán, que con el reciente fallecimiento del paratleta José Trinidad Serrano, suman ya 13 decesos en los primeros cinco meses de 2026.

Carlos Ordóñez, titular de Educación Vial en la dirección de Vialidad y Transporte, informó que los motociclistas se mantienen como las principales víctimas de éstos accidentes, ya que suelen ser quienes olvidan tener un manejo responsable sobre la vía pública.

“Con el último deceso que fue este muchacho deportista, que falleció creo que el domingo en la madrugada, llegamos a 13 decesos ya en lo que va del año. Vamos casi igual que el año pasado; llevamos nueve motociclistas, dos conductores y dos peatones”, dijo Ordóñez Sandoval.

“Desgraciadamente sigue en aumento todavía esté tipo de muertes; en ocasiones la gente no quiere entender ni hacerse responsable al utilizar la vía pública, cometiendo un sinfín de errores. El año pasado fueron 53 decesos, ahorita ya llevamos 13; entonces, ojalá que no lleguemos a esa cifra, porque nosotros como departamento siempre nos sentimos mal de que la gente muera en accidentes de tránsito en circunstancias que se pueden evitar”.

Reiteró que la oficina de Educación Vial continúa realizando constantes capacitaciones de manejo al momento de solicitar o renovar una licencia de conducir; además de llevar cursos de información rápida en instituciones educativas, bajo el objetivo de concientizar a los jóvenes que comienzan a usar un automóvil.

“Cuando vamos a las escuelas, tratamos de ver a los niños y enseñarles sobre este tema. De hecho, tenemos un evento en El Recreo mañana con la presidenta municipal, que nos invitó con nuestro escenario de la escenografía vial para informar. Incluso nosotros acabamos de ir a La Noria”.

“Estamos por retomar las capacitaciones en las escuelas. Nos quedan dos Cobaes y un Conalep por visitar, y antes de que salgan de vacaciones tenemos que capacitarlos para que tengan ya los conocimientos frente al volante”.

De cara futuras vacaciones de verano que representen salidas a carretera, Carlos Ordóñez recomendó a la ciudadanía el siempre tomar precauciones como desconectar tanques de gas y aparatos eléctricos; además de probar las condiciones mecánicas del vehículo antes de salir; ir todo el tiempo en alerta al conducir y no manejar bajo mucho sueño.