$!Continúan en orden las corridas a Culiacán y norte de Sinaloa desde Central Camionera de Mazatlán

A pesar de los bloqueos carreteros anunciados a nivel nacional por el sector transportista, en la Central Camionera de Mazatlán las corridas de autobuses con destino a Culiacán y otros municipios del norte del estado se mantienen operando con normalidad Desde las primeras horas del día, el recinto registró una notable afluencia de pasajeros, en su mayoría vacacionistas que regresaban a sus lugares de origen tras el periodo de Semana Santa. En los andenes, familias completas, jóvenes y trabajadores aguardaban la salida de sus autobuses sin mayores contratiempos.

Personal de distintas líneas de transporte informó que las rutas hacia la capital sinaloense se han cumplido en tiempo y forma, sin reportes de retrasos o interrupciones hasta el mediodía. Asimismo, señalaron que no han recibido notificaciones sobre bloqueos en los tramos carreteros que conectan con Culiacán y municipios aledaños. En las pantallas informativas de las agencias, continuaban anunciándose salidas constantes hacia destinos del norte del país como Hermosillo, Chihuahua, Durango y Nuevo León, lo que refleja que, hasta el momento, las movilizaciones no han impactado las operaciones en esta zona del Estado. De acuerdo con trabajadores del sector, aunque en el norte de Sinaloa se ha reportado la toma de algunas casetas por parte de manifestantes, estos han permitido el libre tránsito de los vehículos sin realizar cobros, lo que ha contribuido a mantener una circulación fluida en las principales vías carreteras.