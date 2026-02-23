$!Continúan ‘en pausa’ corridas de autobuses a Jalisco y Nayarit en Central Camionera de Mazatlán

Sumadas a Nayarit y Jalisco, algunas otras rutas rumbo al suroeste del país continúan sin luz verde para salir, por lo que cierta cantidad de autobuses aún no salen de la estación. Mientras tanto, otras corridas han tomado algunas rutas alternas para no tener que transitar por dicha zona de occidente.

Ante las circunstancias de inseguridad que se vivieron ayer en zonas carreteras de varias partes del país, las corridas de autobuses con destino a Jalisco y Nayarit continúan este lunes suspendidas en la Central Camionera de Mazatlán, donde siguen a la espera de más indicaciones de las autoridades Federales.

Al igual como se vivió este domingo, este lunes muchos pasajeros siguen esperando a que los trayectos se reanuden, acumulando ya varias horas en espera de más información. Sin embargo, los trayectos en carreteras se estarían despejando en próximas, según información Federal de Presidencia dada esta mañana.

Cabe mencionar que algunas brigadas del Sistema DIF Mazatlán han estado llevando apoyo alimenticio a la gente que se quedó estancada en la Central Camionera, así como en otras agencias de viaje. Esta acción es realizada desde ayer con el objetivo brindar asistencia a quienes debe continuar esperan la reanudación de rutas.

Hasta el momento ni la Central Camionera ni otras agencias han lanzado comunicados en que se den a conocer nuevos horarios de salida, especialmente a Jalisco, Nayarit, Michoacán o Guanajuato, lugares donde más incidentes de violencia de registraron el domingo.

Se espera que en próximas horas se de a conocer más información sobre la seguridad en carreteras por parte de las autoridades Federales, quienes se encargan de garantizar vigilancia a los conductores tanto particulares como de transporte privado.