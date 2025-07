$!Continúan encharcamientos en Mazatlán por lluvias afectando a negocios en la vía pública

”Aquí tenemos esta problemática (de la inundación), hay días que cuando se nos vienen los huracanes, nosotros no podemos venir a trabajar y pues somos personas de la tercera edad y vivimos de eso. Claro, recibimos el apoyo de López Obrador, pero es cada dos meses y pues no nos va a durar todo ese tiempo”, dijo Raquel Luevanos.

Contó que de tanto tiempo que tarda en desahogar toda esa agua estancada, con los días se hace un olor muy feo que los obliga a utilizar cloro y otros productos para tapar ese hedor; ya que su negocio es de comida y por ende afecta directamente a los clientes.

”Nos afecta mucho porque pues son días que no se trabaja, e incluso duramos hasta una semana sin venir por todo lo que tarda en que se desahogue. Y si no se desahoga ahora en todo el día, para mañana huele muy feo, está horrible, es una peste que no se aguanta y yo con comida; entonces ¿pues qué hacemos?”.

Raquel señaló que solo tiene permiso para vender en esa calle del Fraccionamiento Tellería, por lo que no se pueden mover a otro lado; aunque en avenidas aledañas como la Río Baluarte también sufren de charcos estancados. No obstante, pide que el Gobierno atienda está situación con nuevos encarpetados para tener una calle pareja y no sigan las inundaciones.

”Pues nada, a seguirle aquí con la bendición de Dios. Si sigue lloviendo, pues nos vamos así como llegamos, ya que no me puedo poner acá a la vuelta porque el Municipio viene y me quita, mi permiso es aquí en esta área. Digo yo, si el Gobierno permitiera que me pusiera a la vuelta, allá no se inunda, otra cosa sería”.