$!Continúan mazatlecos de compras durante el segundo día del Buen Fin

En el segundo día de actividades del Buen Fin, los mazatlecos continúan recorriendo las tiendas comerciales del puerto en busca de ofertas, descuentos y promociones para adquirir distintos artículos, aprovechando las facilidades que ofrecen los establecimientos durante esta jornada de ventas. Desde tiendas departamentales hasta supermercados, los consumidores han salido a realizar sus compras, atraídos por las rebajas en diversos productos y las promociones de pago que ofrecen algunos comercios, principalmente aquellas que permiten distribuir el gasto en mensualidades o plazos mediante tarjetas de crédito. En algunos establecimientos se pueden encontrar descuentos considerables en mercancía seleccionada, mientras que otros apuestan por promociones bancarias y facilidades de financiamiento para incentivar las compras, una alternativa que permite a los clientes llevarse los artículos que necesitan sin cubrir el monto total de manera inmediata.







Durante un recorrido por algunas zonas comerciales de Mazatlán se observó movimiento de compradores, quienes acudieron a los establecimientos para revisar precios, comparar opciones y aprovechar las promociones disponibles en esta edición del programa comercial. Sin embargo, el movimiento de consumidores no necesariamente se traduce en mayores ingresos para todos los trabajadores que dependen de la actividad comercial. Así lo señaló uno de los recogecarritos de un supermercado, quien recordó que años atrás las jornadas de ventas representaban una oportunidad para obtener mejores propinas de los clientes que acudían a realizar sus compras.







Al hablar sobre cómo ha cambiado la actividad durante estas fechas, comentó que anteriormente el movimiento era mucho mayor y las propinas que recibían por ayudar a los automovilistas con sus vehículos representaban un ingreso importante. “Antes era muy buen fin, no ching..., de aquí, pa’allá, al fin, puro trabajar, ahorita una, dos, tres salen”, expresó al comparar la actividad que tenían en otros años con la que actualmente observa durante las jornadas comerciales. Al preguntarle si anteriormente les iba mejor con las propinas, recordó que los clientes acostumbraban pagarles por cuidar sus automóviles o incluso por lavarlos, además de que había más movimiento en los estacionamientos.





