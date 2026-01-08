$!Continúan obras en mega palapa en Mazatlán pese a clausura de Profepa

MAZATLÁN._ A pesar de la clausura impuesta por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, trabajadores continúan y están por concluir los trabajos en el interior de una mega palapa instalada frente a la Avenida del Mar. Cuadrillas aceleran las labores en la palapa contigua a la del “Pescado Zarandeado”, mientras que prestadores de servicios turísticos y bañistas advierten que este tipo de construcciones irregulares ha provocado daños en playas al remover dunas y vegetación, situación que se agrava con la erosión costera generada por oleajes y tormentas.

Sin embargo, autoridades como Profepa solo colocaron la lona de clausurada en las obras de tres palapas por no contar con permisos de la Manifestación de Impacto Ambiental o porque las estructuras compiten por espacio y afectan el patrimonio público. De acuerdo con un recorrido realizado por Noroeste, la erosión costera sigue avanzando y reduciendo el espacio de arena, debido a que para la edificación se excavaron franjas profundas de dunas con el fin de colocar cimientos, pilares y bardas de concreto, eliminando barreras naturales y dejando la playa vulnerable ante el embate del mar, como se evidenció tras las últimas marejadas y vientos registrados en Mazatlán. Las construcciones, que invaden la zona federal marítimo-terrestre, han generado inconformidad entre hoteleros, desarrolladores, usuarios de playa y ciudadanía en general, lo que derivó en denuncias públicas a través de redes sociales y en la revisión de tres de al menos cinco palapas detectadas en construcción; dos de ellas están detenidas y una más es la que continúa.

De acuerdo con la Ley ambiental, las obras que se hacen sin permisos, como muros de concreto para cimentar palapas, desplazan arena y alteran el ecosistema costero en la zona federal que deben protegerse, pero no se hace, señalan usuarios.