$!Continúan obras en mega palapa en Mazatlán pese a clausura de Profepa

MAZATLÁN._ A pesar de la clausura impuesta por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, trabajadores continúan y están por concluir los trabajos en el interior de una mega palapa instalada frente a la Avenida del Mar.
Cuadrillas aceleran las labores en la palapa contigua a la del “Pescado Zarandeado”, mientras que prestadores de servicios turísticos y bañistas advierten que este tipo de construcciones irregulares ha provocado daños en playas al remover dunas y vegetación, situación que se agrava con la erosión costera generada por oleajes y tormentas.
Sin embargo, autoridades como Profepa solo colocaron la lona de clausurada en las obras de tres palapas por no contar con permisos de la Manifestación de Impacto Ambiental o porque las estructuras compiten por espacio y afectan el patrimonio público.
De acuerdo con un recorrido realizado por Noroeste, la erosión costera sigue avanzando y reduciendo el espacio de arena, debido a que para la edificación se excavaron franjas profundas de dunas con el fin de colocar cimientos, pilares y bardas de concreto, eliminando barreras naturales y dejando la playa vulnerable ante el embate del mar, como se evidenció tras las últimas marejadas y vientos registrados en Mazatlán.
Las construcciones, que invaden la zona federal marítimo-terrestre, han generado inconformidad entre hoteleros, desarrolladores, usuarios de playa y ciudadanía en general, lo que derivó en denuncias públicas a través de redes sociales y en la revisión de tres de al menos cinco palapas detectadas en construcción; dos de ellas están detenidas y una más es la que continúa.
De acuerdo con la Ley ambiental, las obras que se hacen sin permisos, como muros de concreto para cimentar palapas, desplazan arena y alteran el ecosistema costero en la zona federal que deben protegerse, pero no se hace, señalan usuarios.
Solicitaron que al igual que hay inspectores cazando a los vendedores ambulantes, también se dediquen a revisar y vigilar el robo hormiga que están haciendo en las playas sin control, pero que sean del orden federal porque el Municipio se deslinda de que sean ellos los responsables de intervenir para cuidar la zona costera.