Continúan trabajando en la rehabilitación de la fachada del Palacio Municipal de Mazatlán: Alcaldesa

Tras las pintas del pasado 9 de marzo, se sigue trabajando en la rehabilitación de la fachada del Palacio Municipal de Mazatlán, manifestó la Alcaldesa Estrella Palacios Domínguez.

“Seguimos trabajando en la rehabilitación de la fachada del Palacio Municipal, el día de ayer todavía tuve una conversación telefónica con el doctor Servando Rojo, seguimos buscando la mejor manera de darle la mejor cara, la mejor vista”, añadió Palacios Domínguez este martes en entrevista con personal de medios de comunicación.

“Y sobre todo respetando lo que son la fachada del Centro Histórico, que este es un lugar que es icónico para los mazatlecos y por lo tanto requiere de su intervención”.

Agregó que se está todavía en todo lo que son los estudios técnicos para determinar cuáles van a ser los últimos detalles de la rehabilitación.

Sin embargo, dijo que todos los detalles se van a dar conocer más adelante dependiendo de las mesas de trabajo que se están haciendo con el delegado en Sinaloa del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Servando Rojo.

Tras las pintas durante la marcha del pasado 9 de mayo a los portales del Palacio Municipal, personal del Ayuntamiento trató de borrarlas, pero al no conseguirlo completamente pintó esa parte de la fachada del inmueble de rosa intenso, lo que desató fuertes críticas en redes sociales, por lo que se volvió a repintar con un rosa menos fuerte.

Sin embargo, de acuerdo con lo que ha manifestado públicamente el delegado del INAH en Sinaloa, aún no se iguala el color a lo más parecido al del mármol de esa parte de la fachada.