$!Continúan trabajos del colector hidrosanitario sobre avenida Clouthier para solucionar problema de aguas negras

Trabajadores de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (Jumapam), continuaron este día con los trabajos de cambio de tubería del colector hidrosanitario sobre avenida Manuel Clouthier, donde la maquinaria pesada apoyó en el avance para la sustitución del conducto.

Ubicados a la altura de la cancha del fraccionamiento La Foresta y colonia Bugambilias, los trabajos en el alcantarillado de Mazatlán tienen como objetivo mejorar el rendimiento de la red hidrosanitaria para así evitar las descargas de aguas negras en las zonas aledañas, algo muy constante este año.

Se estima que las obras duren alrededor de una semana en completarse, por lo que el carril de enseguida seguirá como unifila para los conductores que vayan de norte a sur o sur a norte. Hasta el momento se ha reportado un poco de tráfico vehicular en dicha vialidad, pero en horas pocos de mañana y tarde.