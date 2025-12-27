$!Continúan trabajos del colector hidrosanitario sobre avenida Clouthier para solucionar problema de aguas negras

Trabajadores de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán (Jumapam), continuaron este día con los trabajos de cambio de tubería del colector hidrosanitario sobre avenida Manuel Clouthier, donde la maquinaria pesada apoyó en el avance para la sustitución del conducto.
Ubicados a la altura de la cancha del fraccionamiento La Foresta y colonia Bugambilias, los trabajos en el alcantarillado de Mazatlán tienen como objetivo mejorar el rendimiento de la red hidrosanitaria para así evitar las descargas de aguas negras en las zonas aledañas, algo muy constante este año.
Se estima que las obras duren alrededor de una semana en completarse, por lo que el carril de enseguida seguirá como unifila para los conductores que vayan de norte a sur o sur a norte. Hasta el momento se ha reportado un poco de tráfico vehicular en dicha vialidad, pero en horas pocos de mañana y tarde.
A pesar de que estos trabajos del colector tienen un fin ya mencionado, no deja de llamar la atención las gran cantidad de aguas negras que abundan en el arroyo Jabalines, un lugar que desde hace tiempo se ha convertido en piscina de basura, residuos y suciedad.
Durante un recorrido realizado esta mañana, se pudo observar como las aguas se tiñen de un color gris y verde fuerte por la cantidad de contaminación que hay en el líquido, lo cual también afecta el ecosistema de tortugas y aves que se refugian en la zona sobre botellas, plásticos y bolsas de basura.
En los alrededores del arroyo Jabalines también se puede ver algunos desperdicios abandonados por la gente; mientras que debajo del puente que conecta Clouthier con San Fernando, la suciedad es mayor y los malos olores abundan. Incluso llega a ser hogar para vagabundos.
Se espera que con el cambio de tuberías sobre la avenida, también pueda venir un desahogo para las descargas de aguas sucia que llegan al arroyo de diferentes lados, pues varios vecinos y transeúntes del lugar han manifestado anteriormente su preocupación porque la contaminación alcance sus hogares.