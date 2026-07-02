$!Continuará el paro en la UAS hasta que se garantice el pago de salarios y prestaciones

MAZATLÁN._ El paro laboral iniciado el pasado 29 de junio por trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa continuará de manera indefinida, aun cuando se cubra la quincena pendiente de los trabajadores, señaló el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Esto, debido a que la organización considera que el problema financiero que enfrenta la institución va más allá del retraso de un pago y requiere una solución de fondo por parte del Gobierno federal. Durante una visita a trabajadores universitarios en Mazatlán que se encuentran en paro, los dirigentes sindicales Samuel Castro Camacho, secretario general de la Sección Académica; e Isfa Bernabé Leal Salazar, secretario general de Asuntos Administrativos, señalaron que hasta el momento no existe una respuesta concreta de la Federación para resolver la crisis financiera que afecta a la máxima casa de estudios de Sinaloa.

Castro Camacho aseguró que el movimiento no se levantará únicamente con el depósito de la segunda quincena de junio, ya que existen otros compromisos laborales pendientes y el riesgo de que nuevos pagos no puedan realizarse en los próximos meses. “Hoy no solamente estamos pidiéndole que cumplan con la quincena, sino que todas las prestaciones que están pendientes con la universidad y con los trabajadores”, expresó. El dirigente académico afirmó que la situación se ha agravado al grado de que, según información proporcionada por la propia administración universitaria, otras quincenas también podrían estar en riesgo si no llegan recursos extraordinarios. Además del adeudo correspondiente a la segunda quincena de junio, los trabajadores reclaman el pago de la prima vacacional de 2025 y otras prestaciones que continúan pendientes, mientras se acerca una nueva obligación relacionada con la prima vacacional de este año. Ante la falta de una respuesta definitiva, el sindicato anunció que analiza intensificar sus acciones de protesta. Entre las medidas contempladas se encuentra una movilización a la Ciudad de México para exigir directamente a las autoridades federales el cumplimiento de los compromisos asumidos con las universidades públicas. Los dirigentes sindicales informaron que mantienen coordinación con Jesús Becerra, líder de la Confederación Nacional de Trabajadores Universitarios, para organizar una visita a la capital del País entre el lunes y martes de la próxima semana, acompañados por un contingente de trabajadores sinaloenses.

“Va a haber noticias nuevas para hacer acciones un poquito más drásticas; posiblemente estaremos en la Ciudad de México y llevaremos un contingente para exigir que el Gobierno federal cumpla con los compromisos que quedaron pendientes”, expresó Castro Camacho. Por su parte, Isfa Bernabé Leal Salazar sostuvo que el sindicato no aceptará promesas o planteamientos preliminares y exigió una respuesta concreta que garantice la estabilidad financiera de la universidad. “No vamos a aceptar una promesa; vamos a aceptar una respuesta contundente, una solución real, y no solo para esta quincena, sino para los atrasos de la prima vacacional y demás prestaciones que se vienen adeudando”, declaró. El representante sindical explicó que la problemática financiera que enfrenta la UAS no es reciente y se ha venido acumulando durante varios años, especialmente tras la desaparición de un fondo federal al que anteriormente podían acceder las universidades públicas estatales para atender necesidades extraordinarias. Asimismo, señaló que esa situación ha provocado que diversas instituciones de educación superior acumulen pasivos con trabajadores, organismos de seguridad social y otros compromisos financieros.