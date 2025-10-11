$!Continuará este sábado lluvia fuerte en Mazatlán, debido a desprendimientos nubosos de la tormenta Raymond

MAZATLÁN._ Lluvias fuertes se registran en Mazatlán y así seguirán este sábado 11 de octubre, debido a los desprendimientos nubosos de la tormenta Raymond, de acuerdo a Protección Civil municipal.
En gran parte del municipio llueve fuerte desde las 03:50 horas de este sábado.
De acuerdo a un comunicado, los modelos predictivos climáticos para este día sábado muestran que la circulación de Raymond por las costas del Pacífico favorecerá con cielo medio nublado a nublado, con temperaturas máximas de 30 a 35 grados centígrados y probabilidad de lluvias, informó la Coordinación Municipal de Protección Civil.
Óscar Roberto Osuna Tirado, señaló que las bandas nubosas que desprende el fenómeno hidrometeorológico dejarán lluvias fuertes en Mazatlán, con acumulados que van de los 50 a 75 milímetros, además de probable elevación en los niveles pluviales y algunas calles y avenidas con problemas de circulación.
En el caso del área de playas, el oleaje se mantiene elevado, con olas de 2.5 a 3.5 metros, así como rachas de viento que pueden generar formación de corrientes marinas.
Con el objetivo de evitar situaciones de alerta, el Escuadrón de Salvamento Acuático se mantiene al pendiente con recorridos de prevención e instalación de banderines indicativos.
El llamado a estar atentos a los informes del clima a través de los canales oficiales sigue activo, además del llamado de autocuidado para la población en general.