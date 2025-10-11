$!Continuará este sábado lluvia fuerte en Mazatlán, debido a desprendimientos nubosos de la tormenta Raymond

MAZATLÁN._ Lluvias fuertes se registran en Mazatlán y así seguirán este sábado 11 de octubre, debido a los desprendimientos nubosos de la tormenta Raymond, de acuerdo a Protección Civil municipal.

En gran parte del municipio llueve fuerte desde las 03:50 horas de este sábado.

De acuerdo a un comunicado, los modelos predictivos climáticos para este día sábado muestran que la circulación de Raymond por las costas del Pacífico favorecerá con cielo medio nublado a nublado, con temperaturas máximas de 30 a 35 grados centígrados y probabilidad de lluvias, informó la Coordinación Municipal de Protección Civil.