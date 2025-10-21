$!Continuarán altas temperaturas en Mazatlán, con sensación térmica de 38 grados

De acuerdo con los registros meteorológicos, la humedad osciló entre el 69 y 75 por ciento, lo que incrementó una mayor transpiración y fatiga en quienes realizaron actividades al aire libre. Sin embargo, eso impidió que algunas personas salieran a trotar o hacer deporte durante la mañana.

MAZATLÁN._ El intenso calor no da tregua en el puerto, y este martes, los mazatlecos se enfrentaron nuevamente a un clima sofocante, con una sensación térmica que alcanzó los 38 grados centígrados, pese a que el termómetro ambiental marcó alrededor de 31 grados.

El cielo parcialmente despejado permitió que los rayos del sol impactaran con mayor fuerza durante gran parte del día, afectando sobre todo a peatones y trabajadores que salían a la calle sin sombrilla, gorra o bloqueador solar. En tanto, se registró una probabilidad de lluvias menor al 5 por ciento.

Los vientos alcanzaron rachas de hasta 18 kilómetros por hora, mientras que el oleaje en las playas del puerto se mantuvo tranquilo, con alturas de 1.0 metros de máxima y 0.7 metros de mínima, lo que permitió el desarrollo normal de actividades turísticas y recreativas.

Para los próximos días, el pronóstico indica que las temperaturas podrían aumentar ligeramente, llegando a registrar una sensación térmica de hasta 41 grados centígrados. Lo que serían los últimos días con temperatura altas, ya que en noviembre descenderían para dar paso al tiempo frío.